Alejandro Cuétara regresa como el villano más peligroso a la segunda temporada de Profe Infiltrado

El actor Alejandro Cuétara vuelve a la pantalla en la segunda temporada de Profe Infiltrado, la serie original de Vix que combina humor, tragedia y comedia. En esta nueva entrega, su personaje 'Don Rafael' regresa con sed de venganza, prometiendo más enredos y momentos memorables.

Durante la charla, el actor confesó que disfruta profundamente interpretar a los antagonistas, sobre todo cuando, como en este caso, se les da un giro humorístico: “Lo que me gusta es que no se hace apología del delito, y eso me hace sentir cómodo como actor. El personaje es villano, sí, pero la serie no lo glorifica; al contrario, se burla un poco de él”.

En Profe Infiltrado, Alejandro da vida a Don Rafael, un villano malvado pero bastante divertido | Foto: YouTube VIX

Comedia, ágil y entretenida lo que ofrece la segunda temporada de Profe Infiltrado

Alejandro Cuétara calificó la nueva temporada de Profe Infiltrado como una serie llena de comedia, con agilidad y muy entretenida. También destacó la calidad del guion de esta segunda temporada, al que describió como “muy bien escrito, con una mezcla entre comedia y farsa que funciona perfecto”. Y aunque por ahora no hay una tercera entrega confirmada, el actor espera volver al set pronto.

“Hay que preguntarte a Vix, ellos dirán me encantaría regresar para una temporada tres, siento que los personajes todavía tienen mucho que dar".

Alejandro Cuétara lidera movimiento para regular la Inteligencia Artificial en la industria creativa

Más allá de su faceta como actor, Alejandro Cuétara está involucrado activamente en una causa que está ganando fuerza dentro del gremio artístico, la regulación del uso de la Inteligencia Artificial en el arte y el entretenimiento. Explicó que junto con otros colegas del gremio están redactando una ley que proteja a los artistas, creadores e intérpretes.

“Nos hemos unido actores de doblaje, de teatro, la ANDA, la ANDI… todas las industrias creativas estamos velando por nuestros intereses para que nuestro trabajo no sea suplantado por la IA. No estamos en contra de que se use, pero sí de que no haya control alguno”.

El actor hizo un llamado a las autoridades y al público para prestar atención a este debate que, según él, define el futuro del arte y del oficio actoral, así como de otras industrias. A su vez, señaló que para septiembre tendrán avances y de lograrse, sería el primer país en América Latina en lograr una ley.