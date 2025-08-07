Alejandra Guzmán da un preocupante mensaje sobre su salud, fue diagnosticada con una enfermedad incurable

La mañana de este jueves 7 de agosto la cantante, Alejandra Guzmán, hija de la primera actriz, Silvia Pinal, reapareció ante las cámaras después de someterse a una cirugía, motivo por el que tuvo que posponer varios de los conciertos que tenía programados para los últimos meses de este 2025.

A mediados del mes de julio, la hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán compartió un comunicado informando que se sometió a una cirugía debido a las "recomendaciones médicas y para priorizar su salud". A partir de ese momento, la intérprete se mantuvo alejada del ojo público.

La cantante se sometió a una cirugía. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán habla de su estado de salud

La mañana de hoy, jueves 7 de agosto, Alejandra Guzmán, una de las cantantes más famosas en México, reapareció ante las cámaras de la farándula después de conceder una entrevista para el matutino "Venga La Alegría". "La Reina del Rock" actualizó su estado de salud y el diagnostico que le dieron los médicos.

En una breve plática, la intérprete de "Hacer el amor con otro", "Yo te esperaba" y "Más buena" dijo que se encuentra bien y en proceso de recuperación después de someterse a una cirugía el pasado mes de julio. Detalló que durante la intervención le quitaron líquido sinovial y otras "cositas".

"Bien, muy bien (su estado de salud), recuperándome. Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas", indicó.

En la parte final de la entrevista, Alejandra Guzmán, reveló que durante su reciente procedimiento fue diagnosticada con hipertensión, una condición incurable. La cantante aseguró que sigue en recuperación después de la cirugía a la que se sometió.

"Soy hipertensa. Sí (sigue en recuperación)", explicó.

¿Cuál es su estado de salud? 🤷 Alejandra Guzmán reaparece luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica.🤕

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía que le impidió continuar con sus presentaciones. La cantante reapareció ante las cámaras explicando que sigue en proceso de recuperación y fue diagnosticada con hipertensión.