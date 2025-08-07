Aldo de Nigris, antes de La Casa de los Famosos México 3, era futbolista y así metía goles | VIDEO

Sin duda alguna, Aldo de Nigris, el actual integrante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, es uno de los favoritos para que se convierta en uno de los finalistas de este reality show, pues, más allá de su evidente atractivo físico, el regiomontano tiene muchos talentos.

Y es que, dentro de La Casa de los Famosos México 3, el público se ha dado a la tarea de conocer más acerca de Aldo De Nigris y aunque él mismo ha revelado que fue futbolista, hay pocas imágenes del regiomontano en una cancha haciendo magia con los pies y el esfèrico, es por eso que aquí te compartiremos algunas de las imágenes de Aldo jugando futbol.

Aldo de Nigris en Rayados

De acuerdo con las redes sociales de “La noche Albiazul” Aldo durante su tiempo como futbolista se desempeñó como centro delantero, al igual que su tío Aldo De Nigris quien actualmente es uno de los comentaristas deportivos más importantes del país, cabe señalar que el rubio ojiazul viene de una familia de deportistas, pues, también es sobrino del fallecido Tano De Nigris.

El actual participante de La Casa de los Famosos México 3, comenzó su carrera deportiva en las fuerzas básicas del Club Monterrey, su talento en el balompié lo llevó a participar en varias categorías juveniles, todo esto ocurrió entre los años 2014 y 2018.

En el video que te presentamos, se puede ver a un Aldo adolescente y apasionado por el fútbol, su talento dentro de la cancha se nota, pues los remates y la fuerza con la que patea el esférico para anotar un gol, pocas veces se había visto en los De Nigris.

¿Por qué Aldo no siguió en el fútbol?

De acuerdo por el mismo Aldo, su retiro del fútbol fue un tanto obligado ya que “El Aquilitos”, como también es conocido, fue despedido de la segunda división, luego de que las filiales de los equipos más importantes de nuestro país se deshicieran de las segundas divisiones.

“Me corrieron a mi, cuando estaba en segunda división, no me acuerdo de los años, yo era de los más chicos, creo que tenía 18 … la mayoría ya había debutado, yo estuve ahí un año o año y medio y se deshizo el equipo de segunda división en México de filiales…” contó Aldo de Nigris

Finalmente, Aldo reveló que una universidad le dio una beca deportiva por lo que decidió darse un espacio en el fútbol, sin embargo, el joven ha triunfado en redes sociales y ha participado en realities shows deportivos como “Exatlón USA” y Guerreros 2020.