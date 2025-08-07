Adrián Marcelo critica a Wendy Guevara por su video íntimo: “¡Muy mal, pórtate bien!” | VIDEO

La influencer trans Wendy Guevara, de 31 años de edad, afronta uno de los momentos más complejos de su carrera porque en redes sociales se filtró un video íntimo que protagoniza junto a un hombre. Esto le ha valido desde burlas hasta críticas y el youtuber regiomontano Adrián Marcelo no dejó ir la oportunidad de arremeter contra ella.

Mediante un video que publicó en su canal de YouTube, el generador de contenido arremetió contra la conductora de Televisa, de modo que sus comentarios ganan fuerza en redes sociales; por ejemplo, en el canal de YouTube “The John News” se dio a conocer la postura del regiomontano, de 35 años.

Adrián Marcelo le manda un mensaje a Wendy Guevara:

Adrián Marcelo, quien en redes sociales es conocido por su humor negro, también recurrió a su sarcasmo, destacó el titular de “The John News”, ya que le envió un mensaje a Wendy Guevara.

“Eres la imagen de una empresa con valores. Portate bien, Wendy, cómo que estás m*m*ndo v*rg*”, añadió Adrián Marcelo.

Por qué Adrián Marcelo salió de “La Casa de los Famosos México” 2024

Con este comentario, Adrián Marcelo se refirió a la empresa Televisa con la que, al parecer, no quedó en buenos términos tras su participación en “La Casa de los Famosos México” en la edición 2024. El año previo, Wendy Guevara ingresó a este reality show y se convirtió en la ganadora, de modo que por este motivo tiene un vínculo en común con el regiomontano.

Adrián Marcelo y Wendy Guevara tienen en común que son exparticipantes de “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram.

Hay que recordar que la participación del youtuber fue polémica porque tuvo discusiones por las que fue acusado de violencia de género. Gala Montes fue quien principalmente expuso esto, razón por la que tuvieron dos enfrentamientos que marcaron un antes y un después en el programa.

La primera discusión se dio la madrugada del 6 de agosto y la segunda la noche del 3 de septiembre en plena gala, razón por la que la transmisión tuvo que concluir abruptamente. Numerosas marcas abandonaron el proyecto y, como resultado, Adrián Marcelo abandonó el reality show, saliendo por la llamada “puerta de atrás”.