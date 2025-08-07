Adrián Di Monte confiesa que metió a una joven inconsciente a su departamento por esta razón

Adrián Di Monte se vio envuelto en una intensa polémica luego de que usuarios de las redes viralizaran un fragmento de La Casa de los Famosos México en donde el cubano narra a sus compañeros una delicada situación que vivió al llevar a una joven en estado inconsciente a su hogar.

De acuerdo con su testimonio los hechos sucedieron después de una noche de fiesta en la que ingreso a su departamento con una mujer que se encontraba en estado de ebriedad, misma que habría perdido el conocimiento tras haber bebido de más, momento en el que el propio actor se vio obligado a responder una llamada de la madre de la joven para aclararle la situación de su hija.

"Eran como las 3 de la mañana, suena su teléfono y decía 'Mami' (...) Le dije: ´Mire, yo me llamo Adrián, tal, tal, tal, está conmigo, ella está bien. Lo único que tomó mucho. Yo soy fulano de tal, búscame en Google. Si quieres llama a la policía (...) está aquí en mi depa, está en la cama, ven a buscarla porque esta muy borrachita'", dijo Adrián Di Monte.

Dice Adrián que se llevó a una mujer inconsciente a su casa, les dije que todo lo que diga será funable, en el programa le quieren limpiar la imagen y pues no se deja.



Adrián Di Monte niega haber mantenido intimidad con la joven

Tras contar dicha anécdota la reacción de los demás participantes de La Casa de los Famosos no se hizo de esperar, quienes de manera insistente y directa le preguntaron si mantuvo intimidad con la joven del relato, algo que inmediatamente Adrián Di Monte negó en repetidas ocasiones.

"No, no, no, ahí no hubo nada. No vale la pena meterse con una mujer inconsciente", respondió Adrián Di Monte.

Sin embargo, pese ha haber aclarado la situación, el actor cubano no estuvo exentó de críticas por parte de los usuarios de las redes, quienes tacharon su testimonio de ser bastante "funable" al igual que su respuesta, mientras que otros lo defendieron asegurando que solamente estaban sacando de contexto sus declaraciones por "hate", reconociéndolo como un buen actor, expresándole su apoyo y sus felicitaciones por haber sabido como manejar la situación.