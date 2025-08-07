Actualizan el estado de salud de Regina Murguía de JNS tras ser hospitalizada por cáncer a sus 39 años

El día de ayer, 6 de agosto, te informamos que Regina Murguía, integrante de JNS, fue sometida a una cirugía después de ser diagnosticada con cáncer de intestino. La famosa cantante recibió todo el apoyo de su compañeras en este complicado momento.
En una entrevista con "Ventaneando", Karla Díaz y Angie Taddei revelaron que Regina Murguía fue diagnosticada a tiempo, motivo por el que se sometió a una cirugía para remover el cáncer que le fue detectado. Explicaron que actualmente se encuentra bien y en proceso de recuperación.
¿Cuál es el estado de salud de Regina Murguía?
De acuerdo con las integrantes de JNS, la cantante, Regina Murguía de 39 años de edad requirió una cirugía después de que le detectaran cáncer en el intestino. Al parecer la también actriz se estaba realizando exámenes de rutina cuando recibió el diagnostico.
Ante esta situación la protagonista de la telenovela "La mujer de Judas" se sometió a una operación para remover el cáncer que padecía. Su compañera en JNS, Karla Díaz, explicó que actualmente está recuperación en Mérida, Yucatán. En redes sociales la famosa compartió un mensaje agradeciendo la nueva oportunidad.
En la parte final de la entrevista con "Ventaneando", Karla Díaz, integrantes de JNS, dijo que posiblemente Regina Murguía regrese a los escenarios este viernes 8 de agosto. Hasta el momento la cantante no ha confirmado su vuelta a los escenarios, pero todo indica que así será.
¿Qué le pasó a Regina Murguía de JNS?
Regina Murguía, integrante de JNS, fue diagnosticada con cáncer en el intestino. La también actriz se sometió a una cirugía para remover la enfermedad que le fue detectada a tiempo. En su cuenta en Instagram compartió un mensaje agradeciendo todo el apoyo y explicando que está renaciendo después del momento que pasó.
"Hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. Hoy me siento renaciendo", explicó.