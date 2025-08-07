Abuchean a doña Florinda en show de Carlos Villagrán y el comediante alienta al público: “Con más fuerza”

El nombre de Florinda Meza y su personaje de doña Florinda mantienen un vínculo inquebrantable, lo que quedó de manifiesto en un reciente show cómico que ofreció el comediante Carlos Villagrán. Sin embargo, no significó algo positivo, sino todo lo contrario porque la actriz, de 76 años de edad, fue blanco de abucheos.

Como informamos, el actor anunció que se despedirá de Kiko, su personaje más conocido debido al boom que tuvo entre los años 70 y 80 por el éxito de la serie televisiva “El Chavo del 8”. Para cerrar con broche de oro esta longeva relación, el actor, de 81 años, ofrece los shows “Kiko y el mega circus”, en Lima, Perú.

Durante una reciente función, Carlos Villagrán interactuó con el público e hizo mención de otros personajes de “El Chavo del 8”. Sin dudarlo, dijo “doña Florinda” y la gente reaccionó negativamente porque la abucheó al son de “¡buuu!”. Este momento quedó grabado en video, así que trascendió en redes sociales.

Carlos Villagrán y Florinda trabajaron juntos en “El Chavo del 8”. Foto: Instagram.

Carlos Villagrán se lanza contra Florinda Meza en pleno show

Mediante el clip no sólo se observa y escucha la reacción de la gente, sino que también que se aprecia como Carlos Villagrán alentó al público para que siguiera abucheando a doña Florinda, es decir, a Florinda Meza, ya que expresó lo siguiente:

“Ya nada más quedamos cuatro. La Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda. Ahora sí, con más fuerza. Estuvo muy bien eso”.

Por qué Florinda Meza es criticada

El actor de “El Chavo del 8” no se detuvo e incluso añadió “ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa”, como informamos. Por ende, se reavivó el “hate” en contra de Florinda Meza, quien ha estado en el ojo del huracán porque en la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” se expuso su romance con Roberto Gómez Bolaños, creador del universo de Chespirito.

La actriz y el fallecido actor y comediante mantuvieron un noviazgo cuando ella tenía otros intereses amorosos, como el mismo Carlos Villagrán, así como el director de cámara Enrique Segoviano. En tanto, “Chespirito” estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos y a quien dejó tras poco más de 20 años de matrimonio.