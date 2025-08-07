Abelito se vuelve viral tras salir del baño con todo y papel: “Lo agarraron desprevenido” | VIDEO

La prueba semanal de “La Casa de los Famosos México” tiene del tingo al tango a los habitantes, ya que consiste en ir corriendo a la base, apretar los botes y completar el enlace. Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, fue víctima de esto porque salió del baño con todo y papel para cumplir con la misión.

El generador de contenido, de 25 años de edad, se mantiene como tendencia en redes sociales debido a que usuarios compartieron videos de este momento. Vía Twitter -red ahora llamada X-, cibernautas reaccionan a esto y le piden a La jefa que no sea así con el influencer originario de Zacatecas.

“Ay, no, jefa” y “pobre Abelito, lo agarraron desprevenido en el baño y se llevó hasta el papel”, se lee en la cuenta de X Reality (@REALITYLlFE) en la que se encuentran dos videos de la participación de Abelito. En el primer video se observa cómo el participante de “La Casa de los Famosos México” sale corriendo del baño con el pants abajo y un trozo de papel que cuelga de su bóxer. En el segundo video se observa que llegó a la base fuera de tiempo, así que se trató de un “enlace fallido”, dijo La jefa.

Abelito se mantiene como tendencia en redes sociales por su participación en “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram.

“El calzoncito, me muero”, “hizo como un niño en mi escuela, salió en calzones del baño”, “escupí mi agua de la risa” y “me dolió la cabeza de tanto reír, pobre Abelito”, comentaron usuarios.

Critican a Facundo porque arremetió contra Abelito

Mediante ambos videos se observa que Abelito fue alentado por la mayoría de sus compañeros en “La Casa de los Famosos”, como Aldo de Nigris y Priscila Valverde, quienes incluso lo acompañaron en el recorrido. Sin embargo, usuarios critican a Facundo porque arremetió contra el influencer, ya que expresó “valiendo verg*, siempre llego…”.

Priscila Valverde defendió a Abelito, ya que le respondió a Facundo “no mam*s, Abelito estaba c*gando… ¡Wey, se lo cortaron a Abelito!”. Al respecto, Mariana Botas dijo “por eso no me meto al baño”. Pese a estos comentarios en su contra, el generador de contenido tomó la situación con sentido del humor.

Por su actitud y comentarios contra Abelito, Facundo es blanco de críticas. Hay que destacar que el comediante ha estado en el ojo del huracán por los comentarios que ha hecho contra Aarón Mercury, de 24 años, de modo que cibernautas incluso dicen que están decepcionados de él.