Toñita, la icónica cantante de La Academia, anuncia la muerte de su papá: "quizás no fuiste el mejor"

El mundo del entretenimiento y la música mexicana amaneció este miércoles con una triste noticia que tocó el corazón de miles de seguidores. Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, la carismática cantante que saltó a la fama gracias a su participación en "La Academia", compartió a través de sus redes sociales la muerte de su papá, el señor Salvador Salazar Chávez.

Fue a través de su cuenta oficial en Facebook que la cantante compartió una emotiva imagen en blanco y negro, donde se observa su mano entrelazada con la de su padre. Acompañó la imagen con un mensaje que, aunque breve, contenía una enorme carga emocional:

Descansa Papá, quizás no fuiste el mejor, pero si el padre que ame tal cual con defectos y virtudes, ya cantaras alla arriba y estarás mejor, ya no sufrirás más. Te cante la cancion que me dijiste cuando partieras, descansa en paz, escribió la cantante.