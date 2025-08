Pedro Sola es operado de emergencia después de someterse a unos estudios, este fue el motivo de su cirugía

Los seguidores del programa de espectáculos "Ventaneando" externaron su preocupación después de que el conductor, Pedro Sola, revelara que fue sometido a una cirugía el pasado sábado 2 de agosto. El experto en temas de la farándula reveló cuál es su estado de salud.

A sus 78 años de edad, Pedrito Sola es considerado uno de los grandes referentes del entretenimiento en México gracias al trabajo que ha realizado durante muchos años como titular del programa de TV Azteca "Ventaneando", por lo que su reciente cirugía generó bastante incertidumbre sobre su actual condición de salud.

En su cuenta en Instagram el programa "Ventaneando" compartió un video en el que su conductor, Pedro Sola, informó que el fin de semana se sometió a una intervención de la que afortunadamente salió sin ningún tipo de complicación, por lo que pudo retomar su lugar en la sala más famosa de México.

En la grabación, el experto en temas de la farándula indicó que se realizó una colonoscopia para descartar cualquier enfermedad en su intestino. Durante el estudio le fue detectado un pólipo e inmediatamente fue ingresado al quirófano para retirarlo.

"Me hicieron una intervención médica, por años me realizó una colonoscopia para saber qué ocurre dentro de mi. Encontraron que hay un pólipo y me lo quitaron", contó.