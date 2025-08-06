Nominan por cuarto en La Casa de los Famosos y así quedaron los equipos para permanecer en el juego

Corre la segunda semana en La Casa de los Famosos México y ya empezó la rivalidad entre los participantes, aunque iniciaron con una bandera de amor y paz, el carácter fuerte de los habitantes salió a relucir, así como retomaron la estrategia de jugar por cuarto.

Tal y como ha sucedido en anteriores ediciones, en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México los habitantes decidieron unir fuerzas por cuartos, los de Día nominaron al cuarto Noche y viceversa, a pesar de que al empezar el reality show aseguraron que no pensaban jugar de esa manera.

Quien obtuvo desde lunes la inmunidad por ser la líder de la semana fue Ninel Conde, quien esta vez se protegió de estar nominada y deberá defender el poder que tiene de salvar a uno de sus compañeros de ir a la placa y salvarse de permanecer en la cuerda floja para salir de La Casa de los Famosos México.

Ninel Conde tiene inmunidad esta semana. Foto capturadepantalla IG/lacasadelosfamososmx

¿Se rompen alianzas en La Casa de los Famosos México?

Este miércoles, el segundo de nominación fue cuando empezaron los participantes a jugar por cuartos, Dalilah Polanco quien es la persona que cambió de cuarto y se fue a Día, así como Aldo de Nigris pasó a Noche, le ofrecieron los puntos a sus compañeros con quienes habían compartido desde que empezó el juego, sin importar la poca amistad o convivencia.

Desde hace unos días, por los rincones de La Casa de los Famosos México ya se especulaban las estrategias y los inquilinos empezaron a coincidir en que lo mejor para ellos es sacar primero a los habitantes del cuarto contrario, por lo que es lo que harán a partir de esta nominación.

Cuarto Día

Dalilah Polanco

Facundo

Shiky

Elaine Haro

Priscila Valverde

Mariana Botas

Ninel Conde

Cuarto Noche

Aldo de Nigris

Adrián Di Monte

Guana

Aarón Mercury

Mar Contreras

Abelito

Alexis Ayala

¿Quiénes son los nominados?

Los resultados de esta semana de nominaciones beneficiaron al cuarto Día, ya que solo serán tres personas las que estén propensas a salir de La Casa de los Famosos México, así como también se conoce tienen la ventaja que, Ninel Conde quien es líder de la semana es quien tiene el poder de salvar a uno.

Aunque también está por realizarse la dinámica para quitarle a Ninel Conde el poder de la salvación, oportunidad que todos los integrantes del reality show tienen, de ser así la conocida como ‘Bombón asesino’, ya no será quien decidirá a quien quitarle el riesgo, sino otra persona incluso uno de los nominados.

Alexis Ayala

Priscila Valverde

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Adrián Di Monte