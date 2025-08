"No voy a poder caminar ni hablar": Yolanda Andrade sufre una enfermedad degenerativa, sus padecimientos no tienen cura

Nuevamente la conductora de televisión, Yolanda Andrade, generó preocupación en la industria del espectáculo después de conceder una entrevista en la que reveló que las enfermedades que padecen no tienen cura. Debido a su actual estado de salud no ha podido retomar sus actividades en la pantalla chica.

Desde hace un tiempo, Yolanda Andrade, ha estado ausente de las transmisiones del programa "Montse y Joe" después de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral. Meses después trascendió que la también actriz también padece esclerosis múltiple, pero esa información no ha sido confirmada.

La mañana de este miércoles 6 de agosto el matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Yolanda Andrade, quien habló sobre las enfermedades que padece y su actual estado de salud. La conductora se mostró con buena actitud a pesar de las adversidades.

Fiel a su estilo y de manera directa, la titular de "Montse y Joe" dijo que las dos enfermedades que padece son incurables. La también actriz confesó que los estudios le dicen que se puede morir, pero prefiere no pensar en eso y disfrutar del presente.

"Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. En conclusión quiere decir medicamente y científicamente que me puedo morir antes que ustedes, eso lo decide Dios", dijo.

Al ser cuestionada sobre la enfermedad que padece, la conductora de Unicable detalló que fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa. Señaló que con el paso del tiempo posiblemente perderá la movilidad y no podrá comunicarse.

En la parte final de la entrevista, Yolanda Andrade, apuntó que actualmente los médicos le dicen que va muy bien y ella se siente mucho mejor. Finalmente agradeció todo el apoyo que le han brindado sus seguidores y colegas en la crisis de salud que tiene desde hace unos años.

"Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco los doctores me han ayudado mucho. No voy a poder caminar, no voy a poder hablar. Me dicen que voy muy bien, me siento mejor", señaló.