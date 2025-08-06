Ninel Conde revela que rechazó a Luis Miguel por un hombre que le pegaba | VIDEO

En un momento de profunda sinceridad, la actriz y cantante Ninel Conde compartió una impactante revelación con sus compañeras de "La Casa de los Famosos", Elaine Haro y Mariana Botas. La conversación, que se centró en las "red flags" y el amor propio, tomó un giro inesperado cuando Conde confesó que en el pico de su carrera, rechazó a uno de los cantantes más importantes y cotizados de México.

La confesión surgió mientras Ninel hablaba sobre la importancia de amarse a uno mismo para no aceptar relaciones tóxicas. "Cuando tú te amas, no aceptarás red flags, ni aceptarás que igual y cambia, no", afirmó, antes de abrirse sobre una dolorosa experiencia personal.

Ninel Conde explicó que su falta de amor propio la mantuvo en un ciclo de codependencia durante cuatro años, a pesar de estar en su mejor momento profesional y físico. "Cómo aguanté cuatro años madreándome, qué manera de desperdiciar mi tiempo, mi vida. En esa época estaba en mi mejor momento, era un cuero de vieja", relató, lamentando el tiempo perdido.

¿Ninel Conde rechazó a Luis Miguel?

Fue en ese contexto que la actriz soltó la bomba. "Tenía pretendientes que yo quisiera contarte", comenzó. "Se me juntaban, el cantante más pro de este país, un sol. Así...", describió, haciendo una clara alusión a Luis Miguel sin nombrarlo directamente. La declaración dejó sin palabras a sus compañeras, quienes entendieron de inmediato a quién se refería.

Sin embargo, Ninel continuó su relato, explicando la dolorosa ironía de la situación. A pesar de ser pretendida por una de las figuras más deseadas del espectáculo, ella se aferraba a su relación tóxica. "Y yo necia con el otro, con el golpeador. Ni siquiera era amor, con una codependencia grave", concluyó.

La confesión de Ninel Conde no solo sorprendió a los espectadores, sino que también generó un momento de reflexión sobre cómo la falta de amor propio puede llevar a decisiones perjudiciales, incluso cuando se tienen opciones aparentemente ideales. Su historia subraya un mensaje poderoso: que el verdadero valor de una persona no reside en los pretendientes que atrae, sino en la capacidad de amarse y valorarse a sí misma.