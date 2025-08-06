Ninel Conde y Mariana Botas pelean contra Facundo y Shiky, los ánimos se calientan: "Se pone p***" | VIDEO

La prueba por los alimentos en La Casa de los Famosos está a tope, pues varios de los participantes comenzaron a frustrarse o a entrar en conflicto por la forma en que la rapidez en la que viven ahora los ha sorprendido. Ahora sus emociones están completamente al límite.

La prueba semanal en La Casa de los Famosos sobre apretar botones se llama "Alarmados". Consiste en que los habitantes deben reaccionar rápidamente a una alerta para correr y presionar un botón específico en un tiempo límite, pero esto genera muchos conflictos entre los participantes, quienes se preocupan por llegar a la meta para tener suficiente comida.

Uno de los conflictos fue entre Mariana Botas y Ninel Conde en contra de Facundo y Shiky, pues las actrices consideran que están teniendo un comportamiento bastante agresivo con ellas, al grado de burlarse o de decirles cosas que resultan hirientes, incluso que las hacen enojar. Esta fue la conversación registrada:

Facundo: "Que no se estén arreglando, Dalilah casi ni llega por eso"

Mariana Botas: "Cuando yo me estaba arreglando todavía no empezaba. No te pongas como Shiky que se me pone pendejo cuando no había empezado. Se mamó, estoy enojada. Yo no hago esos chistes. Sí me enojé, ni había empezado, ni estábamos jugando"

Facundo: "Estaba jugando, se lo dice a todos"

Ninel Conde: "A todas nos hizo enojar, a mí también hoy, Shiky anda filoso hoy, solo eso puedo decir. Una sensible y el otro..."

Ninel Conde y Mariana Botas confrontan a Facundo

El problema ya no siguió escalando, hasta el momento, pero podría ser un detonante para que los equipos comiencen a perder la lealtad. Sobre todo entre este grupo, pues todos ellos duermen en el mismo cuarto por lo que se deberían jurarse lealtad, pero las nominaciones tendrían un giro inesperado bastante importante.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios de los fans del programa le dieron toda la razón a Facundo. Estos fueron algunos de los comentarios más importantes: