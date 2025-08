Ninel Conde enfrenta a Alexis Ayala por “violentar” a Elaine Haro | VIDEO

La tensión se hizo presente en “La Casa de los Famosos México” debido a que Ninel Conde enfrentó a Alexis Ayala, ya que lo acusó de “violentar” a Elaine Haro. Esto sucedió durante la prueba semanal para el presupuesto para la comida, de modo que captó la atención de otros participantes y quedó grabado en video.

Tanto la cantante y actriz llamada el “Bombón asesino” como Alexis Ayala fueron parte de la dinámica que consiste en llegar a la base, apretar el botón que les corresponde y permanecer hasta que concluya el tiempo indicado. Durante su turno, también estuvieron involucrados Elaine Haro, de 21 años de edad, y Abel Saénz, de 25 años, quien es mejor conocido como Abelito.

Ninel Conde le pidió a Alexis Ayala cuidar las formas luego de que (el actor) le dijo a Elain Haro “quítate” durante una dinámica. Foto: Instagram.

Para Ninel Conde, de 48 años, la gota que derramó el vaso fue que Alexis Ayala, de 59 años, le habló de manera incorrecta a Elaine Haro, ya que le dijo “quítate” para que pudiera apretar el botón que le correspondía, que se ubica en la parte baja de la base. Esto sucedió porque a la joven actriz y cantante le tocó presionar un botón que estaba en la parte superior de la base.

“Pues es que está aquí, pero aquí están los pies; entonces, ‘quítate’, ‘súbete’, está bien, pues ¿qué le digo, ‘permiso, por favor’?”, le respondió Alexis Ayala a Ninel Conde, quien le dijo que no debió decirle “quítate a Elaine Haro”.

Ninel exageró con eso de la violencia de género PEEEEROOOO.. El señor no es la primera vez que se lanza comentarios así, con Elaine, con Dalilah y nadie le ha dado un parado — Gabriela Troncoso (@gabyjtroncoso1) August 6, 2025

Alexis Ayala se defiende de Ninel Conde: “No lo hagas a donde no va”

El “Bombón asesino” le dijo a Alexis Ayala que tiene que cuidar la manera en la que se expresa, así que añadió que su actuar fue “violencia verbal”. Para no generar mayores roces, Elaine Haro le dijo a la actriz que se mantuviera tranquila y no hicieran “esto más estresante”.

“Por eso, hay formas. En todos lados, en todos lados, en todos lados. Perdón, decirle ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal”, expuso Ninel Conde, quien añadió que “a violencia verbal es la que antecede a la física”.

Alexis Ayala aseguró que no ejerció violencia verbal contra Elain Haro, así que tampoco es violencia de género. Igual reiteró que no fue un “ataque” contra la cantante y le pidió a Ninel Conde “no lo hagas a donde no va (...)”. También le pidió una disculpa a la joven, subrayando que “fue parte del juego” porque la urgencia era llegar a la base y cumplir con la actividad.

Debido a que la “conexión” en la dinámica fue fallida, los cuatro participantes se retiraron de la base. Ninel Conde acudió al área de tocadores, de modo que Alexis Ayala la siguió para que hablaran de lo sucedido. Sin embargo, el “Bombón asesino” le pidió espacio para que se tranquilizara.

“Te pido de favor que cuando estemos solos hablemos, no vamos a evidenciarse”, dijo Ninel Conde a Alexis Ayala, quien dijo “si no quieres hablar ahorita, hablamos al rato. Yo no estoy alterado, estoy con calma, pero las cosas no son así, entonces, no las escalemos a donde no es”.

Alexis Ayala queriendo solucionar el problema que tuvo con Ninel Conde, ella se niega porque está muy alterada. #LaCasaDeLosFamososMx3#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/1IADopWgRG — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 6, 2025

En redes critican a Ninel Conde y la tachan de “falsa feminista”

Debido a que el momento quedó grabado en video, usuarios de redes sociales lo publicaron. En Twitter -red ahora llamada X- hay división de opiniones porque hay quienes están a favor del “Bombón asesino”, pero igual hay quienes defienden al actor.

“Discusión de Alexis y Ninel. Sinceramente no sé qué pensar”, escribió la usuaria de X Lily (Lily@by_lily23).

La publicación de este perfil de Twitter gana relevancia porque numerosos usuarios han reaccionado. Entre los comentarios destacan críticas contra Ninel Conde, quien es tachada de “falsa feminista”.