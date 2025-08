Muere la cantante coreana Lee Min, integrante de As One, encontraron el cuerpo en su casa

El mundo del K-pop y el R&B surcoreano se viste de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de la cantante Lee Min, integrante del aclamado dúo As One, a los 46 años de edad. La artista, cuyo nombre real era Lee Min-young, fue hallada sin vida en su domicilio el pasado miércoles, un suceso que conmocionó a fans y colegas.

La agencia de Lee, Brand New Music, confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial. La compañía pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles. "Estamos profundamente entristecidos por la repentina partida de nuestra artista. La policía investiga la causa de la muerte y pedimos a todos abstenerse de especulaciones para no añadir más dolor a la familia y amigos", declaró la agencia.

Aunque no se reveló una causa oficial de la muerte de la querida artista, las autoridades locales iniciaron de manera inmediata una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias. Por otra parte, se anunció que los servicios funerarios se realizarán de manera privada, tal como lo solicitó la familia.

¿Quién era Lee Min?

Lee Min, nacida en Estados Unidos, irrumpió en la escena musical coreana en 1999 junto a su compañera Crystal, formando el dúo As One. Con su estilo único, que fusionaba melodías con un R&B sofisticado y letras profundas, rápidamente se ganaron el corazón del público. Su álbum debut, Day by Day, fue un éxito instantáneo, catapultándolas al estrellato y consolidándolas como las "reinas del R&B coreano" de su generación.

A lo largo de su carrera, As One dejó una huella indeleble en la música surcoreana con una discografía impecable. Temas como "I Need a Boy", "Tender Love" y "The Last Kiss" se convirtieron en himnos para una generación, destacando la perfecta armonía entre las voces de Lee y Crystal. Su música, caracterizada por una sinceridad emocional y una producción impecable, se mantuvo relevante con el paso del tiempo.

El dúo entró en una pausa en 2017 tras el matrimonio de Lee y su posterior mudanza a Estados Unidos, pero la artista nunca se alejó de la música. Recientemente, regresó a la escena con nuevos proyectos en solitario y participaciones en programas de televisión, demostrando que su pasión por el arte seguía intacta. El pasado 20 de julio, lanzó el sencillo digital "Unrequited Love", marcando un emotivo regreso que, lamentablemente, se convirtió en su despedida.

La inesperada partida de Lee Min deja un vacío inmenso en la industria musical y en el corazón de sus seguidores, quienes la recordarán no solo por su talento inigualable, sino también por la calidez y autenticidad que transmitía en cada una de sus interpretaciones. Su legado, sin embargo, perdurará a través de la música atemporal que creó junto a As One, una banda sonora para las emociones que sigue resonando en el alma de miles de personas.