Muere Eddie Palmieri los 88 años, adiós al pianista ícono del jazz

Este 6 de agosto se confirmó la muerte del pianista Eddie Palmieri a los 88 años de edad. El músico fue un ícono y pieza clave en la revolución del Latin Jazz. El músico puertorriqueño-estadounidense deja un gran legado musical. La triste noticia fue confirmada por el compositor puertorriqueño Bobby Cruz a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del músico.

Eddie Palmieri revolucionó el Latin Jazz

Nacido en Nueva York en 1936, Palmieri fue un pionero de la salsa y una figura clave en la evolución del Latin Jazz. Fundador de renombradas bandas como La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, su música revolucionó el género con la inclusión innovadora de trombones que marcaron un antes y un después en la salsa afrocubana.

Con más de 60 años de carrera, Eddie Palmieri fue galardonado con seis premios Grammy, destacándose su primer Grammy en 1976 por el álbum The Sun of Latin Music, que también fue la primera producción latina en recibir ese reconocimiento.