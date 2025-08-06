Lupillo Rivera mandó silenciar a su hermana Jenni Rivera y truncar su carrera | VIDEO

El nombre de Jenni Rivera es motivo de conversación a pesar de que la ‘Diva de la banda’ falleció hace más de 12 años, ahora se especula que fue su hermano Lupillo Rivera, quien presuntamente no deseaba que la carrera de la famosa despuntara porque la veía como una amenaza.

Cuando Jenni Rivera comenzó con su carrera musical, Lupillo Rivera ya era un hombre reconocido en el regional mexicano, sus canciones eran coreadas por millones de personas y a los eventos que hacía en México y Estados Unidos acudían miles de fans, por lo que en algunos espacios le hacía un lugar a su hermana, quien apenas empezaba.

Pero gracias a su talento para cantar, las letras de las canciones que interpretaba y aquella picardía que la caracterizaba, Jenni Rivera rápidamente logró conquistar a la audiencia de su hermano, por lo que ahora es el periodista Javier Ceriani, quien asegura que el cantante la veía como una amenaza.

Lupillo Rivera mandó silenciar a su hermana Jenni Rivera. Foto IG/lupillorivera,jennirivera

¿Lupillo Rivera mandó silenciar a Jenni Rivera?

Lo que Javier Ceriani dijo en su programa en YouTube es que Lupillo Rivera no permitía que se tocaran las canciones de su hermana Jenni Rivera y que impedía que se reprodujeran en las radios en Los Ángeles en Estados Unidos y otras estaciones más de habla hispana, por lo que eso empezaba afectar el trabajo de ella.

“Lupillo fue a buscar a las cabezas de la radio de Los Ángeles en ese momento y les dijo ‘no quiero que apoyen la carrera de Jenni Rivera porque veo en ella una amenaza’ ya la había subido al escenario y le tuvo que decir a Javier su mánager ‘no me la subas más me opaca’”, es lo que asegura el periodista de espectáculos en un video que aparece en su cuenta en YouTube.

¿Lupillo Rivera contra Jenni Rivera?

Otra de las cosas que se tocaron en la grabación es que presuntamente Lupillo Rivera atrasó las apariciones de Jenni Rivera en las radios debido a que le regaló a un empresario un automóvil último modelo Bentley, para que solo se tocaran los temas del famoso cantante.

Cabe señalar que la vida y carrera de Jenni Rivera fue muy éxitosa y hasta el final de sus días se colocó como una de las mayores exponentes de la música de banda y regional mexicano en general, sus canciones aún reúnen millones de reproducciones y son de las más escuchadas en fiestas y reuniones en donde no puede faltar la ‘Gran señora’.