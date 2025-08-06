Luego de insultar a Aarón Mercury por matar una araña, se viraliza VIDEO de Facundo matando abejas

A solo dos semanas del estreno de La Casa de los Famosos México 2025, la tensión entre participantes se ha disparado, colocándose como uno de los focos más fuertes del reality. En el corazón de la controversia está Facundo luego de su fuerte crítica hacia Aarón Mercury, a quien acusó de haber matado una araña dentro de la casa.

El desencuentro ocurrió cuando Facundo, visiblemente molesto, observó al influencer matando un escarabajo y expresó con vehemencia que llas personas que hacen eso "no deberían estar ni en la casa ni en este mundo", lo que fue tomado como un deseo de muerte en contra de Mercury.

Luego de que salieran a la luz sus palabras en el primera función de cine de la casa, ambos concursantes tuvieron un encuentro en donde Facundo dijo ser un defensor del medio ambiente: aseguraba tener paneles solares, reutilizar el agua de lluvia en casa y evitar eliminar insectos. Su discurso ecológico parecía congruente... hasta que un video demostró lo contrario.

Viralizan VIDEO de Facundo matando abejas

No pasó mucho tiempo antes de que internet reaccionara sacando a la luz un antiguo video compartido en el canal de YouTube del conductor; el metraje data de hace cuatro años y en él se puede ver a Facundo junto a su familia explorando la Selva Lacandona, en Chiapas, una de las reservas naturales más relevantes del país.

Pero eso no fue lo que llamó la atención del público, sino que en la grabación, su hija Valentina es atacada por un grupo de abejas y el conductor reacciona golpeando a varios insectos para protegerla.

Como era de esperarse, las redes sociales se volcaron en contra de Facundo ya que mientras criticó fuertemente e Aarón por matar a un insecto, él mismo fue captado cometiendo una acción similar en una zona ecológicamente sensible, lo que profundiza el golpe a su credibilidad como "eco-influencer".

Además se recalcó que estos insectos son esenciales para la polinización y el equilibrio ecológico, por lo que muchos usuarios terminaron reprochando la reacción de Facundo, calificándola de violenta e incoherente.

La opinión pública se dividió: unos consideran el momento como una reacción natural de un padre protegiendo a su hija de un mal inminente; otros lo entienden como una contradicción imperdonable en su narrativa de sostenibilidad; algunos de los comentarios en redes han sido: