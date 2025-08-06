La Casa de los Famosos México: Alexis Ayala entre los nominados de la segunda semana

La tensión crece en La Casa de los Famosos México ante los constantes enfrentamientos entre los participantes marcando así el final de lo que comenzó como una amigable competencia. Ahora es la nominación lo que podría alterar el rumbo del reality show, pues es cuando los habitantes ponen en marcha sus estrategias a través de los puntos con los que planean debilitar al resto de los integrantes y, finalmente, dejar fuera a uno de ellos.

En la primera nominación ocurrió un giro inesperado que una vez más despertó molestia entre los fans, pues aunque Adrián Di Monte obtuvo una gran cantidad de puntos del resto de los participantes y rompió récord en el posicionamiento cuando la mayoría lo confrontó colocándose detrás de él, fue quien se salvó dejando fuera de la competencia a Olivia Collins.

Enfrentamientos modifican estrategias en LCDLF México

Con los enfrentamientos se fortalecen algunas alianzas y se modifican las estrategias de los participantes, aunque esto también influye en el exterior en donde el público elige a sus favoritos para salvarlos a través del voto. Como Ninel Conde que comenzó como una de las favoritas, pero su actitud le ha ganado duras críticas y esto se incrementó luego de la pelea que tuvo con Alexis Ayala en la que lo acusó de "violentar" a Elaine Haro.

Además, uno de los cambios que parecen ser decisivos en el rumbo de la competencia es el que realizó Priscila Valverde al cambiar de habitación a Dalilah Polanco y Aldo de Nigris ya que algunos fans consideran que esto fortaleció a "Noche" debido a la popularidad de la que goza el influencer regiomontano, quien ahora estará con Abelito, "El Guana", Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Ayala y Adrián Di Monte.

Lista de nominados de la segunda semana

Esta semana Ninel Conde ganó la prueba del líder por lo que obtuvo el beneficio de la inmunidad, además podrá salvar a alguien y sacarlo de la placa el próximo viernes. Adrián Di Monte una vez más está en riesgo al igual que Priscila Valverde, en esta ocasión se sumaron Dalilah Polanco y Mar Contreras por lo que su estadía en el reality show ahora dependerá del voto del público.