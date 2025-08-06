La canción de Espinoza Paz que compuso para El Bebeto y habla del amor incondicional

Espinoza Paz posee un talento especial para escribir y componer letras, así como también las melodías que se convierten en canciones populares en su voz o en la de sus colegas, tal y como pasó con Seremos, que fue grabada por el cantante Carlos Alberto García Villanueva, conocido popularmente como ‘El Bebeto’

En una de las historias en donde Espinoza Paz ha compartido su proceso creativo para escribir canciones, dio a conocer como realizó la letra y melodía de Seremos, proyecto que suma más de 500 millones de reproducciones en YouTube y es considerada una de las piezas más hermosas del regional mexicano.

No es secreto que, para Isidro Chávez Espinoza, nombre real de Espinoza Paz componer canciones es algo natural y que siempre y en cualquier momento está maquilando su próximo éxito, pero asegura que Seremos tiene un valor especial ya que la compuso en alrededor de 1 hora y con algunos de los apuntes que guarda en su celular como preciados tesoros.

Espinoza Paz es el compositor de reconocidas canciones. Foto FB/espinozapaz

¿Cómo fue compuesta la canción Seremos?

Lo que Espinoza Paz ha detallado es que Seremos nació en alrededor de una hora, tras una llamada de confirmación de que ‘El Bebeto’ estaba por llegar al estudio en donde se encontraría con él para empezar con el proyecto que tenían pactados y conocer la canción que tenía compuesta para su disco.

Espinoza Paz contó que tras saber que su amigo ya llegaba, tomó su celular y revisó las notas de las frases y apuntes que tiene y ahí empezó a maquilar lo que hoy se conoce como Seremos y que es una de las grabaciones más importantes de ‘El Bebeto’ y también de su faceta como compositor.

El Bebeto celebra el éxito de Seremos. Foto FB/bebeto

¿A quién le ha escrito canciones Espinoza Paz?

Espinoza Paz ha trabajado con importantes intérpretes de música mexicana, pop y otros géneros, incluso antes de convertirse en famoso, Isidro Chávez ya empezaba a despuntar en su carrera como compositor, dentro de las primeras personas que confiaron en su ingenio estuvieron El Coyote y su Banda Tierra Santa, Sergio Vega y Jenny Rivera.

Otras de las estrellas a quienes Espinoza Paz les ha escrito alguna canción o varias han sido Banda MS, así como Banda El Recodo o Los Recoditos, mientras que en el ambiente pop el sinaloense a conquistado el oído de personalidades como Thalía, Paulina Rubio y David Bisbal sólo por mencionar algunas que ya tienen en su repertorio alguno de sus temas.