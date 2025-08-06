Jeongyeon de TWICE confiesa que no le gustan los Labubus y decepciona a fans coleccionistas

Jeongyeon, integrante del grupo K-Pop TWICE, ha causado revuelo tras declarar abiertamente que no le gustan los muñecos Labubus, una de las tendencias de coleccionismo más populares en Asia en los últimos años. El comentario, hecho a través de la aplicación de mensajería Bubble, sorprendió a sus fans, especialmente quienes valoran estas figuras por su diseño y exclusividad.

Todo comenzó cuando la cantante deTWICE fue vista en el aeropuerto recibiendo una caja de Labubu como obsequio de una fan. Aunque muchos pensaron que la idol estaba interesada en ellos, más tarde aclaró en un mensaje: “No me interesan los muñecos”, y añadió que no se dejaran llevar por las tendencias.

Ante sus palabras, algunos internautas y seguidores de Jeongyeon se mostraron sorprendidos, pues nunca antes un idol K-Pop habría declarado no estar interesado en los muñecos de Pop Mart, ya que también son muy famosos en Corea del Sur.

Jeongyeon aconsejó no dejarse llevar por las tendencias. (Créditos: Instagram / @ jy_piece)

¿Qué son los Labubus?

Los Labubus son figuras coleccionables creadas por el artista Kasing Lung, originario de Hong Kong, y producidas por la marca china Pop Mart. Estos, se caracterizan por tener una estética peculiar, ya que son peluda, tienen ojos grandes, así como orejas puntiagudas y sonrisas traviesas.

Desde su lanzamiento, han ganado una base de seguidores fieles, especialmente entre fans del diseño artístico y de la cultura pop asiática. Además, los Labubus suelen venderse en cajas sorpresa, lo que ha fomentado el consumismo intenso. Algunos son de edición limitada, alcanzando precios elevados en el mercado de reventa. Incluso celebridades como Lisa o Rosé de BLACKPINK han sido vistas con estas figuras, lo que ha aumentado su popularidad.

La cantante de TWICE agradeció el regalo, pero aclaró que no le gustan los Labubus. (Créditos: Instagram / @ jy_piece)

Reacción de los fans de Jeongyeon

Aunque algunos fans expresaron decepción por los comentarios de Jeongyeon, la mayoría valoró su honestidad. En redes sociales, usuarios comentaron que era admirable que reconociera que tiene interés por seguir las tendencias, sobre todo la que muñecos Labubus, los cuales fomentan el consumismo.

Además, la declaración de la cantante de TWICE no solo reveló su gusto personal, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre cómo las tendencias pueden influir en el comportamiento de consumo, incluso entre fans.