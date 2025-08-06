Jennie de BLACKPINK y V de BTS: nuevo video en París reaviva rumores de romance

Un nuevo video viral protagonizado por Jennie de BLACKPINK ha reavivado los rumores sobre su supuesto romance con V de BTS. La grabación, compartida por un fan que la vio paseando por las calles de París, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, generando una todo tipo de comentarios y teorías entre los internautas.

Aunque Jennie y V no han sido vistos juntos recientemente, este avistamiento ha despertado el recuerdo de un video filtrado en 2023 que mostraba a la supuesta pareja caminando juntos por París. En aquel entonces, las imágenes causaron revuelo en la comunidad del K-Pop, aunque nunca se confirmó oficialmente la identidad de los idols.

Ahora, en pleno 2025, los seguidores han comenzado a hacer comparaciones entre el nuevo video y el antiguo. Muchos afirman que la forma de caminar de Jennie en este nuevo clip es “idéntica” a la del video viral de 2023. Incluso, hay quienes lo consideran una “prueba” de que se trataba de la presunta pareja aquella grabación.

Actualmente, Jennie está en París. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Jennie es captada caminando en París

Actualmente BLACKPINK está realizando su gira mundial "DEADLINE Tour", por lo que las cuatro miembros se encuentran visitando diversas ciudades. Sin embargo, Jennie fue vista caminando junto a 2 chicas en París, Francia, lugar donde el grupo de K-Pop dio su último show. Aunque estaba sin V, todo parece indicar que en 2023 fue ella quien caminaba a su lado en esa misma localidad.

Pese a que han pasado años del avistamiento de la supuesta pareja en París, ni Jennie ni V han hecho declaraciones al respecto, pero sus fans no han tardado en compartir teorías, análisis y comparaciones en plataformas como X, TikTok e Instagram. "Esa forma de caminar es única de Jennie", "Su manera de caminar me recuerda algo" y "Esa manera de caminar es igual a la del video donde se tomaba la mano con V", fueron alguna de las reacciones.

250805 #JENNIE was spotted by a fan strolling through the streets of Paris. pic.twitter.com/a3WNtHrfni — ALL ABOUT JENNIE (@_jennieupdate) August 4, 2025

¿Jennie de BLACKPINK salió con V de BTS?

Hasta la fecha, no hay confirmación oficial que pueda asegurar que hubo una relación entre Jennie de BLACKPINK y V de BTS en el 2023. Lo cierto es que, actualmente ambos se encuentran disfrutando de sus carreras, ya que ella se encuentra de gira, mientras que él está descansando tras culminar con su servicio militar.

jeje and tete in Paris again soon! uD83EuDEF0uD83CuDFFB pic.twitter.com/xU87ry3hJ4 — LIKE JENNIE (@VNniethepooh) June 11, 2025

Por su parte, el video continúa acumulando millones de visualizaciones en la plataforma de X, dejando claro que el interés por esta supuesta pareja sigue más vivo que nunca.