Hijo de Paulina Rubio es detenido en el aeropuerto por viajar solo a España siendo menor de edad

La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, también conocido como Colate, por la custodia de su hijo Andrea Nicolás ha dado un giro dramático esta semana. Según reportes del programa "Ventaneando", el joven habría sido retenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de viajar solo hacia España para participar en un campamento de verano.

Fue durante la transmisión de dicho programa que Rosario Murrieta describió cómo Andrea Nicolás, tras viajar solo desde Miami a España, enfrentó una situación "verdaderamente tensa" al llegar al aeropuerto de Madrid, pues las autoridades aeroportuarias lo habrían retenido mientras verificaban sus datos para ingresar al país.

Hijo de Paulina Rubio es detenido en el aeropuerto de España

Murrieta detalló que el equipo trató de establecer quién era su madre y si el niño contaba con las autorizaciones necesarias, dado que estaba viajando solo. Aun cuando existía un acuerdo judicial válido para su traslado a España, las dudas burocráticas impactaron la experiencia del adolescente, sin que se confirme si logró llegar al campamento.

Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban, de quién era hijo, cómo viajó sólo, si era español, entre qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento, dijo la conductora.

Este episodio no es aislado, sino que forma parte de una larga disputa legal; en julio pasado, Rubio acusó ante la justicia de Florida que su hijo Andrea Nicolás estaba siendo "retenido" por Colate desde su graduación el 5 de junio, argumentando que su expareja había violado un acuerdo vigente y manipulado al menor emocionalmente.

La cantante sostuvo que su hijo se encontraba en una situación que describió como "el peor momento de su vida". Por su parte, Colate respondió defendiendo su decisión, alegando que mantuvo al menor bajo cuidado tras presenciar presuntos episodios de maltrato por parte de Paulina y su postura fue que la retención era una medida de protección.

Según información publicada por la revista "Quién", la justicia española ordenó en 2024 que Andrea Nicolás regresara a Miami con su madre, pero esta decisión fue ignorada. Finalmente, se requirió la intervención policial para garantizar su restitución.

Y, más recientemente, una jueza en Florida le otorgó a Colate la custodia temporal del menor, autorizando incluso su traslado a España durante el verano, en contra de la voluntad de la cantante. No obstante, el tribunal estableció que los traslados y regresos debían contar con la presencia de Paulina, y ordenó terapia familiar para atender la situación emocional que atraviesa el menor.