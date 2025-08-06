Hermano de Yanin Campos le hace honor a la concursante de MasterChef México con FOTO inédita

La comunidad chihuahuense y el mundo del entretenimiento nacional se encuentran consternados tras conocerse el fallecimiento de Yanin Campos, exparticipante de "MasterChef México" y quien fuera víctima de un trágico accidente automovilístico ocurrido el pasado sábado 2 de agosto.

De acuerdo con los reportes, la joven de 38 años fue trasladada de urgencia al hospital Christus Muguerza del Parque tras el choque, y falleció dos días después debido a la gravedad de sus lesiones, según confirmaron diversas fuentes locales y su propio hermano a través de redes sociales.

Su inesperada muerte sacudió a la farándula nacional, por lo que las redes sociales se llenaron rápidamente de condolencias, compartiendo memorias y momentos de felicidad con la fallecida concursante. Sin embargo, fue una publicación hecha por su hermano la que hizo llorar a todas las personas que se encontraron con ella.

Hermano de Yanin Campos comparte FOTO nunca antes vista

Fue a través de su cuenta de Facebook que Raúl Campos (hermano de Yanin) confirmó la noticia de su fallecimiento con un desgarrador mensaje: "A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos". Un par de días después compartió una fotografía inédita de cómo era su relación con la concursante.

Esta imagen muestra cómo era la relación de Yanin Campos con sus seres queridos.

Fotografía: Facebook/Raúl Campos.

Como todas las imágenes de Yanin, en esta se puede ver la luz que irradiaba de manera natural mientras se encontraba en compañía de sus seres queridos; la foto compartida por Raúl los muestra disfrutando de un día de playa y aunque no se sabe la fecha en la que fue tomada, se volvió un homenaje para quienes la conocieron.

Yanin dejó una huella imborrable tanto en la pantalla como fuera de ella, pues saltó a la fama en 2018 después de participar en la cuarta edición de "MasterChef México", donde obtuvo el sexto lugar. Su personalidad cálida y genuina conquistó a la audiencia; en 2019 regresó al show en la edición "La Revancha", quedando en el lugar 11.

Además de su paso por la televisión, era licenciada en enfermería lo que terminó por ganarse el cariño del público debido a su gran personalidad. También incursionó en medios locales como conductora del programa "La Tertulia"; más tarde conquistó redes sociales con contenido en TikTok, Instagram y OnlyFans, donde mostró su auténtico yo.

¿Qué pasó con Yanin Campos?

Los reportes oficiales indican que el sábado 2 de agosto, alrededor de las 6:30 a.m., Yanin conducía su camioneta GMC Terrain color negro por el Periférico Rodolfo Almada, en Chihuahua. En el tramo cercano a la intersección con la Privada Samaniego, perdió el control y se estrelló contra una camioneta Ford Econoline estacionada.

El impacto fue tan fuerte que la unidad quedó severamente dañada; los servicios de emergencia llegaron inmediatamente y la llevaron al Christus Muguerza del Parque, donde ingresó en estado crítico a la unidad de cuidados intensivos. Durante las siguientes 48 horas, el personal médico hizo todo lo posible por salvarla, pero sus múltiples traumatismos resultaron fatales.

Tristemente, su muerte fue confirmada la tarde del lunes 4 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Entre las hipótesis consideran exceso de velocidad, distracción de la conductora o incluso un posible fallo mecánico, aunque aún no han descartado ninguna línea de indagación.