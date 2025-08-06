Gala Montes amenaza con arrebatarle el invicto a Alana Flores: “No me queda de otra”

A tan sólo unos días de que Gala Montes suba al ring con Alana Flores los ánimos se calientan ante las declaraciones de ambas, como la más reciente de la actriz en la que amenaza con arrebatarle el invicto a la streamer. A esto se suman las acusaciones de Flores sobre el peso de su rival, así como la invitación que hizo al influencer regiomontano Adrián Marcelo de acompañarla en su caminata previo a la pelea.

Lo que comenzó como un encuentro amistoso se ha convertido en una auténtica batalla a la que Gala Montes está dispuesta a ponerle fin usando los guantes. Todo comenzó con las acusaciones de Alana Flores en las que señalaba a la actriz de no respetar el peso pactado para su pelea en Supernova Orígenes 2025, algo que generó gran alboroto por lo que los organizadores decidieron realizaron cambios.

Gala Montes decidida a ganar la pelea con Alana Flores

En una reciente entrevista la actriz de “El Señor de los Cielos” habló sobre su estrategia más allá del entrenamiento físico, aquella que le ha ayudado a enfrentar los comentarios negativos sobre su pelea con Alana Flores. Montes reconoció que posee una ventaja por su peso y estatura, sin embargo, también destacó el talento de la youtuber gracias a su experiencia.

“Ella también ha estado acostumbrada a pelear con personas que, no sé si no tuvieron el tiempo de preparación, pero es evidente que les lleva mucha ventaja. Me va a dar batalla, no va a ser fácil. Es admirable todo el camino que lleva recorrido, es una mujer muy dedicada, es una mujer aguerrida porque cualquiera que nos paremos en un ring tenemos cualidades de guerreras, de luchadoras, que nos gusta la adrenalina (…) Con ganar, con quitarle su invicto, sí claro. No me queda de otra”, dijo.

¿Cuántas peleas ha ganado Alana Flores?

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se abrió paso en las redes sociales en 2019 con su canal en Twitch transmitiendo videojuegos. Más tarde amplió su contenido compartiendo su rutina de ejercicio y otros consejos de belleza, ahora cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram; más de 900 mil en Twitch y más de 600 mil suscriptores en su canal de YouTube.

Es presidenta del club Raniza FC en la Kings League Américas y ha destacado también sobre el ring con torneos como el organizado por Ibai Llanos. Su primer combate fue en julio de 2024 cuando se enfrentó a Nissaxter y Zeling junto a AmaBlitz obteniendo la victoria por decisión.

Su segundo combate fue en abril de 2025 en Medellín en donde se enfrentó a María Alejandra Villegas "Mav" mostrando mayor control de sus movimientos, algo que finalmente la llevó al triunfo. La más reciente ocurrió en julio pasado en España enfrentándose en La Velada del Año 5 a Ari Geli, con la que de nuevo se llevó la victoria y mantiene así el invicto, ahora subirá al ring con Gala Montes del próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.