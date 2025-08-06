Exploradores urbanos se encuentran con sus doppelganger en medio de una construcción abandonada | VIDEO DE MIEDO

Cuando un grupo de exploradores urbanos decidió acceder a una antigua construcción abandonada ya esperaban encontrar ladrillos caídos, grafitis y el eco de pasos solitarios. No esperaban, sin embargo, encontrarse con una presencia que desafía cualquier lógica: sus propios doppelgängers, imágenes exactas de ellos mismos moviéndose como sombras vivientes.

El video originalmente compartido por el usuario @tenebroso_23 en TikTok muestra el instante preciso del choque. En el clip se pueden ver a tres hombres explorando un sitio desconocido cuando uno de ellos se asoma por un portal que es consumido por una tensa oscuridad que tiene su origen al final del pasillo.

Todo parece relativamente tranquilo hasta que uno de ellos ve algo entre las sombras y retrocede rápidamente; en medio del pánico, otro de los hombres le pregunta qué fue lo que vio y lanza la luz de la cámara en esa dirección. Cuando la persona que graba se acerca, es posible distinguir una enorme sombra que se asoma, pero eso no es lo único que los acompaña.

Exploradores urbanos se encuentran con sus dobles y todo queda grabado en VIDEO

Dos de los exploradores se acercan con cuidado al punto donde la sombra hizo la aparición para luego gritar "¡Hay tres de ellos! ¡Los vi! ¡Son tres!", refiriéndose a que se toparon con tres personas dentro del lugar. Pero lo más aterrador es que los hombres notan que esas cosas son idénticas a ellos; como si se hubieran encontrado con sus doppelgängers.

Mientras intentan mantener la calma afuera de aquel tenebroso cuarto, los tres concuerdan en que realmente se vieron a ellos mismos dentro de la penumbra y deciden no revisar de qué se trató este encuentro. Luego de recuperar un poco de calma, los hombres huyen del lugar para no volver a mirar atrás, desatando la teoría de que se toparon de frente con sus dobles.

¿Qué es un doppelgänger y cómo encontrarlo?

Un doppelgänger es una figura idéntica a una persona viva que aparece sin explicación lógica, como si fuera su doble perfecto; el término proviene del alemán y significa "doble errante". A lo largo de la historia, el doppelgänger ha sido interpretado como un mal presagio, una manifestación espiritual, una anomalía dimensional o incluso una proyección psíquica.

Desde una perspectiva paranormal, se cree que los doppelgängers pueden aparecer en lugares cargados de energía, como casas abandonadas, fábricas antiguas o sitios donde ocurrieron tragedias. Estas apariciones pueden ser el resultado de una "impresión energética" del propio individuo, un reflejo atrapado en un bucle espacio-temporal o una presencia espiritual que toma forma humana para confundir.

Ver a tu propio doppelgänger suele estar asociado con eventos trágicos o transformaciones profundas.

Fotografía: TikTok/@tenebroso_23

Algunos relatos describen a estos dobles como figuras sin alma, que imitan movimientos, pero no responden ni interactúan con el entorno de manera consciente. La diferencia entre un doble físico y un doppelgänger paranormal está en la atmósfera que lo rodea: el segundo provoca confusión, inquietud o sensación de estar "fuera del tiempo".

Encontrar a tu doppelgänger no es algo que se recomiende, pero quienes han intentado hacerlo suelen recurrir a rituales con espejos, exploraciones urbanas o prácticas espirituales como la meditación profunda o el desdoblamiento astral.

¿Qué significa ver a tu doppelgänger?

Ver a tu doppelgänger es, según muchas creencias y relatos, una experiencia profundamente inquietante ya que podría tratarse de un mal augurio: podría ser señal de enfermedad grave, pérdida cercana o incluso de tu propia muerte. Esta idea aparece en relatos históricos y literarios donde el encuentro con el doppelgänger anticipa un cambio trágico o irreversible.

Fotografía: Freepik.

Desde una perspectiva paranormal, ver a tu doppelgänger puede significar que estás desalineado energéticamente, que has generado una proyección involuntaria de ti mismo, o que estás cerca de una ruptura entre planos espirituales. En este contexto, el doppelgänger puede ser una especie de “sombra astral”, una parte reprimida de tu psique que toma forma fuera de ti para manifestarse.

Sea cual sea la explicación, ver a tu doppelgänger implica una ruptura con la percepción ordinaria de la realidad. Para algunos es un llamado a la introspección, una advertencia del subconsciente o una señal del destino; para otros, simplemente, es un misterio que todavía no hemos logrado entender.