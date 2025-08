El día que Facundo fue VETADO de la NFL por cantarle a Tom Brady previo a un Super Bowl

La Casa de los Famosos México no solo ha comenzado a generar risas y buen contenido desde sus primeros días, sino que también ha presentado una serie de anécdotas de varios de los concursantes. En esta ocasión, vamos a recordar un momento bastante peculiar de Facundo, quien cuenta con muchas historias a lo largo de su carrera. El líder del Cuarto Día contó cuando tuvo un encuentro con Tom Brady. La historia no salió como muchos esperaban, ya que le costó ser vetado de la NFL por varios años.

Durante una convivencia en el comedor, Facundo le contó a Alexis Ayala y al resto de los habitantes como fue su encuentro con una de las grandes leyendas del futbol americano. La historia de Gómez comenzó con explicando que acudió por parte de una televisora a cubrir el Super Bowl, por lo que decidió hacer algo especial y diferente. El líder del Cuarto Día decidió que lo mejor que podía hacer era cantarle una canción a la estrella de la NFL.

Facundo recordó en La Casa de los Famosos México que la canción era bonita y especialmente creada para Brady. Comenzó a cantar el éxito de Queen 'We are de Champions', pero con la adecuación en la que no aseguraba que ya eran campeones, sino que iban a convertirse en los campeones. Después de ese cómico momento que sacó una sonrisa del lanzador Patriotas, los de seguridad sacaron a Facundo de la zona.

El motivo por el que vetaron a Facundo de la NFL

Si bien es cierto que no hizo ninguna broma pesada o no se coló a lugares donde no debía estar, la NFL cuenta con protocolos bastante exigentes y estrictos para asegurar que los atletas y los tiempos se respeten. Fue gracias a la anécdota que contó Facundo que se pudo revelar el motivo por el que lo sacaron ese día de la sala de prensa, a pesar de las risas y el buen rato que vivieron los periodistas y Tom Brady.

Volviendo al relato de Gómez se dejó claro que durante las preguntas, no le dieron la palabra, por lo que aprovechó un pequeño momento cuando terminó de contestar Brady para interrumpir, antes de terminar con la interacción con los medios de comunicación, para presentarse y comenzar a cantar el sencillo que le había compuesto a la leyenda de la NFL. Al terminar su canción se acercó un hombre de los de seguridad y lo escoltó a la salida. Facundo confirmó que cuando lo sacaron, el personal le arrebató el gafete de prensa y le indicaron que no podía cubrir el Super Bowl.

Dentro de su anécdota, indicó que le dejaron claro que por 10 años no iba a volver a poder cubrir un evento de la NFL, ya que quedaba vetado. Eso sí, unos años después volvió, pero ahora como aficionado para disfrutar del evento más importante de Estados Unidos, deportivamente hablando. Para los que todavía no saben de qué año estamos hablando fue en 2019, por lo que Gómez todavía tiene cuatro años pendientes de veto de la National Football League.

Facundo recuerda el día que lo vetaron de la NFL por cantarle a Brady en LCDLFM (IG: facufacundo)

¿Cómo quedó el Super Bowl en el que Facundo quedó vetado de la NFL?

Todo parece indicar que el líder del Cuarto Día fue adivino, ya que Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron ese año. El partido para definir al ganador de la NFL fue el 3 de febrero del 2019 en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia. Los equipos invitados al emparrillado eran los Pats y los Rams, siendo los de Nueva Inglaterra los favoritos para quedarse con el Super Bowl.

El partido terminó 13-3 en favor de Tom Brady y el juego se convirtió en el Super Bowl con menos puntos en la historia. Otro dato importante es que ese fue el último título que Brady levantó con los Pats, por lo que Facundo predijo la última vez que la leyenda de la NFL levantó el trofeo Vince Lombardi con el equipo de sus amores.