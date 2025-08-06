El cover de José José por una banda coreana que sorprendió a todo el mundo | VIDEO

En un sorprendente y emotivo giro cultural, la música del legendario "Príncipe de la Canción", José José, halló un nuevo eco en las voces de un cuarteto coreano. La historia de Ingihyunsang, un grupo vocal que nació en un programa de televisión de Seúl, cautivó a millones en México y el resto de Latinoamérica gracias a su magistral interpretación de "El Triste", un himno de la canción romántica en español.

El ascenso de Ingihyunsang no fue una coincidencia, sino el resultado de un talento excepcional forjado en la primera temporada de "Phantom Singer", un popular reality show surcoreano que busca formar cuartetos vocales en el género "popera", una fusión de pop y ópera. Aunque no ganaron la competencia (quedaron en segundo lugar), su paso por el programa les dio la plataforma para demostrar una versatilidad vocal y una conexión emocional que trascendía las barreras del idioma.

El grupo se compone de cuatro voces únicas que, juntas, crean una sinfonía perfecta. Paek In-tae, un tenor spinto con una sólida formación clásica, actúa como el líder. Le acompañan Yoo Seul-gi, otro tenor dramático con una poderosa voz; Kwak Dong-hyun, cuya voz de rock inyecta dinamismo y contraste; y Park Sang-don, un barítono que aporta la profundidad y el cuerpo necesarios para anclar las melodías. Esta combinación inusual de talentos clásicos y contemporáneos les permite abordar un repertorio tan diverso con una calidad impecable.

'El Triste' de José José, interpretado por este cuarteto vocal coreano en versión de crossover lírico o 'popera'.

Ingihyunsang, la banda que se volvió viral gracias a José José

Pero fue su versión de "El Triste" la que los catapultó a la fama internacional. Cantada en un español perfecto, la interpretación de Ingihyunsang no solo destacó por su técnica vocal, sino por la profunda sensibilidad con la que capturaron la esencia de la letra. Sin ser nativos de la lengua, lograron transmitir el dolor, la nostalgia y la pasión que José José inmortalizó en 1970.

El video de su actuación se volvió un fenómeno viral, un puente cultural que unió a los fans de la música coreana con los admiradores de la canción romántica mexicana. Son miles y miles de personas o usuarios de internet quienes han dejado un comentario aplaudiendo su actuación.

La maestría del cuarteto al interpretar "El Triste" es una prueba fehaciente de que la música es un lenguaje universal. Con su emotiva y respetuosa versión, Ingihyunsang no solo rindió un hermoso homenaje a José José, sino que también demostró que el talento y la pasión no conocen fronteras. Su legado va más allá de la televisión; su álbum "Phantom Singer INGIHYUNSANG Best Collection" (2017) es un testamento de su impacto musical, y su versión de "El Triste" sigue resonando como un recordatorio de que las grandes canciones tienen el poder de viajar por todo el mundo y tocar el alma de cualquier persona.