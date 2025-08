Dean Cain, actor de Superman, se une a ICE y califica a migrantes como “personas peligrosas”

A unos meses de que comenzaran las intensas redadas contra migrantes, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado convocatorias para contratar a nuevos agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y Dean Cain es uno de los que respondió. El actor que interpretó a Superman dio a conocer su decisión a través de un video en redes sociales en el que señala que su propósito es "salvaguardar" la seguridad de los estadounidenses.

Dean Cain realizó el papel como Kal-El en 1993 con la serie de televisión “Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman”. Recientemente el actor -quien ha expresado abiertamente su apoyo al presidente Donald Trump”- dio de qué hablar tras lanzar críticas contra la cinta “Superman” a cargo de James Gunn debido a la manera en la que se abordó el tema de la inmigración calificándolo como “woke” y asegurando que el cineasta fue “demasiado lejos”.

Dean Cain compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que anuncia su incorporación a ICE argumentando que el objetivo es “salvaguardar” la seguridad de los ciudadanos americanos. El actor, quien calificó a los migrantes como “personas muy peligrosas”, dividió opiniones y mientras algunos lo apoyaran otros lanzaron críticas.

“Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní”, dijo Dean Cain.