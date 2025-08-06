¿Cómo ver GRATIS los próximos conciertos de los Jonas Brothers? | VIDEO

Con millones de seguidores en todo el mundo, Jonas Brothers es uno de los grupos más populares y su gira Jonas 20: Greetings from your hometown, ha causado gran expectativa a nivel global.

Para vivirla no necesitas estar presente en alguno de los cinco conciertos que se realizarán en los Estados Unidos entre agosto y noviembre de este año, pues serán transmitidos en exclusiva mediante el servicio bajo demanda Samsung TV Plus.

El servicio, gratuito para quienes poseen dispositivos de la marca surcoreana, ofrecerá además del concierto, acceso exclusivo a entrevistas, detrás de cámaras y testimonios que honran la carrera de la banda.

“Esta gira celebra de dónde venimos y queremos compartirlo con los fans que han estado con nosotros en cada paso del camino. Transmitirla en vivo a través de Samsung TV Plus nos permite incluir a todos nuestros seguidores, estén donde estén. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, este concierto también es para ti y para tu ciudad”, señalan los integrantes de la banda.

¿Cuándo se realizarán los conciertos de los Jonas Brothers?

Las presentaciones de la banda norteamericana inician este 10 de agosto, en East Rutherford, Nueva Jersey, y seguirán con presentaciones el 31 de agosto en Dallas, el 12 de octubre en Milwaukee, el 26 de octubre en Orlando para cerrar con broche de oro el 9 de noviembre en Buffalo, Nueva York.

Las transmisiones darán inicio el próximo 10 de agosto en punto de las 17:30, hora del centro de México, y serán una celebración al legado de la banda y al amor que sus legiones de seguidores en todo el mundo les han brindado.