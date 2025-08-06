Alexis Ayala responde a Ninel Conde por llamarlo violento: "la bandera del feminismo tan rápido" | VIDEO

El ambiente en La Casa de los Famosos sigue tenso tras el reciente conflicto entre Alexis Ayala y Ninel Conde, que generó un debate tanto dentro como fuera del reality show. El origen de la disputa fue un altercado durante una prueba semanal, en la que Ayala le gritó a Elaine Haro, lo que provocó una fuerte reacción de Ninel Conde, quien lo acusó de agresión. En una conversación con Shiky, Facundo, Adrián y Aldo, Alexis Ayala ofreció su perspectiva sobre lo sucedido, calificando la respuesta de Conde como un "golpe bajo" y una "escalada" innecesaria.

Ayala explicó que el contexto de la prueba era de alta presión, donde las discusiones son parte del juego. "Escalaron cosas donde no tienen que ir, el juego lleva a que vayamos ahí", declaró, defendiendo la intensidad del momento como algo natural del concurso. A pesar de reconocer que su tono pudo haber sido elevado, Ayala se mostró en desacuerdo con la interpretación de Ninel Conde, que, según él, sacó el incidente de proporción. "Si algo cuido, de verdad, es el trato", afirmó, dejando claro que la agresión no era su intención.

El actor también abordó directamente la acusación de Ninel Conde de que su comportamiento era una agresión. "Esta bandera del feminismo tan rápido, cuando no ha habido nada", comentó, sugiriendo que la reacción de Ninel fue desproporcionada y que usó el tema del feminismo para atacar de manera injustificada. Ayala sostuvo que su conciencia está "bien tranquila" porque no vino a la casa a agredir a nadie.

Alexis Ayala responde a Ninel Conde

Además, Alexis Ayala reveló que ya se había disculpado con Elaine Haro por el incidente. Sin embargo, considera que la intervención de Ninel Conde fue un ataque personal. "Se me hace un golpe bajo que se ponga a gritar", expresó, añadiendo que la reacción de la cantante fue "fuera de contexto" y "desafortunada para todo". En su opinión, la situación se escaló a un nivel que no correspondía, convirtiendo una simple discusión del juego en un conflicto mucho más grande.

Para finalizar, Ayala concluyó su defensa reiterando su propósito en el programa. "Yo no vine a agredir a nadie, vine a crecer", sentenció, dejando entrever que el incidente ha sido una experiencia de aprendizaje. Su respuesta, si bien intenta aclarar su postura, podría no ser suficiente para calmar las aguas con Ninel Conde y el resto de los participantes, quienes ya están tomando partido en este nuevo conflicto que divide a la casa.

Esto fue lo que dijo el actor: