Alexis Ayala encara a Facundo por "desearle la muerte" a Aarón Mercury | VIDEO

La noche de este martes 5 de agosto, se llevó a cabo la primer noche de la temporada de La Casa de los Famosos México 3 en donde los 14 habitantes de esta edición comieron palomitas y tomaron refrescos, mientras que disfrutaban de un par de escenas que los dejaron muy perturbados al finalizar la actividad.

Sin duda alguna, los más impactados por lo que habían mostrado fueron Aarón Mercury y Facundo, pues, el veterano conductor de televisión fue expuesto ante las cámaras de “La Jefa”, en donde deseó que el querido creador de contenido no estuviera vivo, por haber matado a una araña, esto causó incomodidad entre los habitantes, especialmente en Alexis Ayala quien salió en defensa de Mercury.

Alexis encara a Facundo por desearle la muerte a Aarón Mercury

Luego de que “La Jefa” transmitió las dos películas a sus habitantes, en la que Facundo fue el más expuesto, luego de que se compartieron las imágenes del conductor asegurar que no le cae bien Aarón Mercury, sin embargo, eso no fue lo fuerte, pues, el irreverente creador de personajes como “Jaime Duende”, le deseó la muerte al joven creador de contenido.

Ante esto, Aarón Mercury no se sorprendió al saber que no era del agrado de Facundo, sin embargo, al escuchar los deseos del conductor cambió la situación y el momento de tornó tenso, fue así que al finalizar la función de cine, Alexis Ayala se acercó a Facundo para hacerle un fuerte reclamo.

“Con todo respeto, el decir no se merece estar en este mundo se me hizo muy c*ro…tu puedes decir te voy a reventar la madre, pen*, pero no desearle la muerte”, dijo Alexis Ayala

Alexis enfrenta a facundo sobre sus comentarios de desearle la mü3rt3 a Aroon #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7392rbmoeL — Dhan uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@DhanJ69) August 6, 2025

La respuesta de Facundo a Aarón Mercury y Alexis Ayala

Pese a que los ánimos estaban muy tensos, Facundo se veía muy nervioso y su única arma fue la risa, aunque, eso sí, no se retractó de lo que dijo sobre Aarón Mercury, pero, su comentario fue muy mal tomado por el resto de los participantes y también por el público.

Momentos más tarde, Facundo encontró el instante más correcto para poder hablar con Aarón Mercury sobre lo que expusieron en la sala de cine, y explicó que es un hombre al que le gusta mucho cuidar el medio ambiente, incluso reveló que en su casa cuenta con paneles solares y cuida el agua, además que en el jardín no mata insectos y prefiere echarles tierra pero no matarlas.

Finalmente, Facundo aseguró a Aarón que no todo de él le cae mal, pues, admira mucho la agilidad que tiene y no es que todo el tiempo piense mal de él solo no le gusta que mate a los insectos.