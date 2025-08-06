Aarón Mercury sufre fuerte caída en La Casa de los Famosos, ¿cuál es su estado de salud?

La paz ya no habita en La Casa de los Famosos México, aunque se especulaba que esta sería una temporada más tranquila poco a poco se han destapado las verdaderas personalidades de las celebridades, así como también sucedieron algunos accidentes tal y como la fuerte caída de Aarón Mercury.

El creador de contenido tuvo un accidente en uno de los retos que hacen para ganar el presupuesto semanal, por lo que despertó la preocupación de sus compañeros, pero también algunas risas por parte de los integrantes de La Casa de los Famosos, específicamente de Abelito, quien estaba en el momento en el que todo pasó.

Esta semana en La Casa de los Famosos México el reto para el presupuesto diario es tocar el botón de los temporizadores que colocan en diversos lugares, por lo que los habitantes tienen que llegar antes que el tiempo termine y permanecer la cifra que indique, de no hacerlo, pierden el dinero para la comida, por eso Aarón Mercury tuvo que hacer lo posible para alcanzar.

Aarón Mercury es uno de los habitantes con más seguidores en redes socialees. Foto FB/lacasafamososmx

¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México?

Aarón Mercury sufrió una fuerte caída tras correr al jardín para alcanzar a tocar el temporizador de una de las pruebas del presupuesto en La Casa de los Famosos México, el creador de contenido para redes sociales se encuentra bien de salud y aunque fue un momento aparatoso e incómodo no pasó a mayores, sino todo lo contrario ya que despertó las risas de algunos de sus compañeros.

¿Todos los habitantes en contra de Aarón Mercury?

La Casa de los Famosos México en esta tercera temporada ya está empezando con sus primeros roses, tras realizarse la Noche de Cine, una de las dinámicas en las que les muestran escenas de lo que sucede y lo que se dice entre los integrantes, los participantes se percatan quienes están jugando a favor o en contra de cada uno.

Tal y cómo sucedió con Aarón Mercury, quien fue uno de los que recibió información y se dio cuenta que no es el más querido por sus compañeros e incluso algunos como Facundo o Mariana Botas desean que ya no esté dentro de la competencia porque aseguran que les desespera o que no han logrado congeniar con su forma de ser. Aunque los famosos quisieron hacer los pases con Aaron Mercury, los cuartos Dia y Noche ya se han empezado a dividir y prometen varias sorpresas.