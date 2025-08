Yanin Campos denunció amenazas antes de morir en un accidente de auto

La comunidad de MasterChef México se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Yanin Campos, exparticipante del popular reality de cocina. La talentosa chef, de 38 años, murió el pasado lunes 4 de agosto, tras permanecer hospitalizada durante dos días a raíz de un accidente automovilístico.

La noticia fue confirmada por su hermano, Raúl Campos, a través de sus redes sociales. Él compartió un emotivo mensaje para informar a familiares y amigos sobre la triste partida. "A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana, Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández a partir de hoy a las 12 del mediodía. Para los que gusten despedirse y acompañarnos", escribió, desatando una oleada de mensajes de condolencia y sorpresa entre los seguidores del programa.

Ahora en las redes sociales filtraron un video que apareció días antes de morir en el TikTok de Yanin Campos, donde la mujer asegura que había recibido amenazas, además de tener una actitud muy acelerada, como si quiera demostrar fortalexa ante alguien en las redes sociales. Aparentemente, este video desapareció a las horas de haberse subido.

“¿Quieres que me salga lo pinche loca? Me va a salir, me vale v... porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo (me matan). Atrévete cabrón , hazlo, me vale madres”