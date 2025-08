"Tienes una enemiga más, eres una hipócrita": Frida Sofía se lanza contra Sandra Itzel, este es el motivo

En días recientes el nombre de la cantante, Sandra Itzel, ha aparecido en las portadas de los medios de la farándula después de que compartiera un comunicado asegurando que existe una campaña de desprestigio en su contra. Su postura la dio tras la participación de su ex, Adrián Di Monte, en La Casa de los Famosos México y la reciente demanda que interpuso en su contra La Sonora Dinamita.

Ahora, la también actriz volvió a dar de qué hablar después de que saliera un audio que le envió Frida Sofía, hija de la cantante, Alejandra Guzmán. La joven no se guardó nada y expresó su postura del escándalo entre Sandra Itzel, Nuja Amar y Adrián Di Monte.

Hace unas horas la periodista especializada en temas de la farándula, Maxine Woodside, compartió un audio en el que supuestamente Frida Sofía se lanza contra Sandra Itzel, expareja sentimental del participante de La Casa de los Famosos México, Adrián Di Monte.

En el audio, la integrante de la Dinastía Pinal le dice a Sandra Itzel que nunca se podrán llevar bien ya que no comparte la manera en la que actúa. Frida Sofía asegura que la cantante dice una cosa, pero hace otra, en referencia a la manera en la que se ha dirigido a Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte.

"No nos vamos a llevar bien, dices algo y haces otra cosa, a mi me c$%a eso. No te voy a dejar a ti ni a nadie hacer eso, ni tratar de pisotear a gente que no", dice Frida Sofía.