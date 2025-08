Rey grupero revela que estuvo a punto de quitarse la vida y su esposa lo salvó: “¡Estaba muy pasado!”

Lejos de la comedia que lo caracteriza en redes sociales, el influencer Luis Alberto Ordaza, mejor conocido como “Rey grupero”, tuvo una batalla contra su adicción a las sustancias tóxicas que lo llevaron al límite porque estuvo a punto de quitarse la vida en una ocasión que “estaba muy pasado”.

El generador de contenido, de 38 años de edad, hizo está confesión en entrevista para la revista de farándula TVNotas, recordando que empezó a consumir drogas cuando tenía 15 años de edad. Su adicción creció con los años, de modo que se le complicaba salir de este círculo vicioso.

Pese a esto, “Rey grupero” destacó que logró dejar las drogas y eso ha significado un cambio en su vida, ya que lo benefició de varias maneras, al grado de que se proyecta con su aspecto físico porque perdió “varios kilos”.

“Rey grupero” reconoció el apoyo de su esposa, Fernanda Roche, para dejar sus adicciones. Foto: Instagram.

“Logré bajar de peso varios kilos tras dejar los vicios de lado: el alcohol, las sustancias y las mujeres”, dijo Luis Alberto Ordaza, quien añadió “me metía de todo: cocaína, pastillas, tusi (cocaína rosa)...”.

“Rey Grupero” recuerda que se iba a aventar de un bungee sin cuerda

Para el ganador de “La casa de los famosos All-stars” hubo un momento definitivo que lo hizo recapacitar y cambiar el curso de su vida: se iba a aventar de un bungee sin cuerda y su esposa, Fernando Roche, lo frenó, lo salvó. Durante la entrevista para TVNotas, el influencer relató cómo sucedió esto y detalló lo siguiente:

“Hace dos años decidí dejar todo eso atrás cuando tuve un intento de... Casi me aviento de un bungee sin cuerda”, confesó “Rey grupero”, quien añadió “¡estaba muy pasado! Fernanda me agarró y me dijo ‘¿qué haces? tienes que pensar en tu vida, tu futuro y llegar lejos’”.

“Rey grupero” celebra que lleva dos años libre de drogas

Pese a su estado, Luis Alberto Ordaza reaccionó y posteriormente redireccionó su rumbo para estar bien con él y su familia. Asimismo, subrayó que Fernanda Roche ha sido una pieza clave en su vida y batalla contra las sustancias tóxicas porque “tenía mucha fe en que yo iba a tener una carrera muy prometedora”.

“Decidí cambiar por mi familia, por mi mujer y por mi hijo. Nadie merece tener un alcohólico como pariente”.

“Rey grupero” dijo que lleva dos años libre de drogas e incluso dio a conocer que el exboxeador Julio César Chávez y su hija, Nicky Chávez, lo apoyaron, ya que le propusieron entrar a su clínica gratuitamente; pese a esto, el influencer decidió vivir el proceso por su cuenta, aunque “al principio me costó mucho trabajo. Después me di cuenta de que al dejarlo me sentía súper. Hoy, ya no me siento enfermo”.