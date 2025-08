Park Bo Gum vendrá a México con su fanmeeting, ¿cuánto costarán los boletos para ver al actor?

El protagonista de "Si la vida te da mandarinas" de Netflix, Park Bo Gum, llegará con su fanmeeting "[BE WITH YOU]" por primera vez a México. El actor de K-Dramas ha ganado atención en el último par de años y las fans mexicanas podrán conocerlo en dos de sus shows en la CDMX y Monterrey.

Park Bo Gum es uno de los actores más populares de los K-Dramas, a lo largo de su carrera se ha convertido en uno de los protagonistas más recordados de las series coreanas, también ha llamado la atención por su carisma y ha sido maestro de ceremonias de varios eventos y programas de entrevista.

Además de su carrera actoral, Park Bo Gum también ha sido modelo de marcas de ropa de lujo, incluso ha tenido apariciones a la par de V de BTS. A lo largo de casi 11 años se ha desempeñado como actor en series y películas, pero también ha incursionado en la música.

Con "Si la vida te da mandarinas" Park Bo Gum se popularizó aún más en Latinoamérica, además su personaje en el K-Drama le recordó a su propia historia personal, pues confesó no tener retratos familiares ya que su madre murió cuando era muy pequeño.

Park Bo Gum en México: El actor de K-Dramas anuncia su fanmeeting

A través de sus redes oficiales, Ninshi Entertainment anunció la gira del actor Park Bo Gum como parte de su fanmeeting "[BE WITH YOU]". La estrella de los K-Dramas visitará algunas ciudades de Latinoamérica, incluido México con dos fechas para el mes de septiembre.

Park Bo Gum se presentará el 17 de septiembre en Monterrey y el 19 en CDMX en el ya conocido Auditorio Nacional. Esta será a primera vez que el actor viene a nuestro país en solitario, pues en 2024 vino como parte del Music Bank. Sobre la información de previo de los boletos, secciones, paquetes VIP y mapa del recinto se darán a conocer muy pronto.

Park Bo Gum goza de una gran popularidad fuera de Corea, ya que ha protagonizado algunos de los dramas coreanos más vistos o conocidos por las fans como "Si la vida te da mandarinas", "Itaewon Class", "Respond 1988", "The producers", entre otros.