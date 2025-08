Olivia Collins arremete contra Ninel Conde tras ser eliminada: “No creo que gane”

Aunque todo comenzó bajo una aparente tranquilidad en La Casa de los Famosos México, esto cambió drásticamente luego de las nominaciones y los roces surgieron entre algunos participantes. Los primeros con Ninel Conde y Olivia Collins, quien tras ser eliminada arremetió contra el “Bombón asesino” dejando claro que existe una rivalidad entre ellas y señalándola de haberla excluido en su breve paso por la competencia.

El pasado domingo Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada del reality show enfrentándose en la gala a Adrián Di Monte, aunque la actriz no abandonó el programa sin antes protagonizar una fuerte polémica. Y es que su enemistad fue evidente con Ninel Conde, a quien en más de una ocasión se enfrentó haciéndole saber su descontento y acusándola de excluirla del grupo que formó como parte de su estrategia.

En una charla con Marie Claire Harp durante una transmisión en vivo, Olivia Collins fue cuestionada sobre la posibilidad de mantener contacto con algunos de los participantes y, sin titubear, rechazó que esto pueda suceder con Ninel Conde asegurando que la cantante no llegará a la final del reality show pese al cariño que posee actualmente del público y que ya la colocan como una de las favoritas.

“El miedo que me tenía. El ego es el miedo y ella me tenía miedo, y porque yo veo de frente, yo soy transparente, entonces ella tiene miedo de eso porque yo soy frontal. Lo primero que hizo fue ‘la quito y hago mi club’ (…) No había necesidad de batearme, había necesidad de que me comunicara y me conociera más (…) Soy un poco fuerte en mi personalidad y mi voz, en mi presencia, y pues le incomodó”, dijo Collins.