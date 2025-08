"No debería de estar en la casa, es un come con likes": Facundo se lanza contra Aarón Mercury | VIDEO

La segunda semana de competencia de La Casa de los Famosos México inició y con ello han salido a la luz algunas rivalidades. Una de las que más llamó la atención es la que protagonizó Facundo, quien aseguró que no tiene una buena relación con el creador de contenido, Aarón Mercury.

En el 24/7 de La Casa de los Famosos México, Facundo se sinceró con sus seguidores al explicar que no le cae bien Aarón Mercury. El exconductor de "Incognito" explicó sus razones por las que no ha logrado conectar con el famoso creador de contenido.

Frente a las cámaras de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, Facundo detalló que no se lleva bien con Aarón Mercury. El comediante aseguró que uno de los motivos es porque el creador de contenido mata insectos sin ningún motivo.

Con su peculiar manera de ser, el exprotagonista de "Jalas o te rajas" dijo que Aarón Mercury no debería de estar en La Casa de los Famosos México ni en este mundo. Cuestionó el comportamiento que ha tenido el creador de contenido dentro de la casa más famosa de México.

"No me llevo chido, me c#$a que mate insectos. Es gente que no debería de estar en esta casa sino que no debería estar en este mundo", dijo Facundo.