¿Murió Celine Dion? La verdad tras los rumores virales

Un rumor más sobre la muerte de Céline Dion se ha esparcido en Internet en los últimos días. A través de diversas publicaciones hechas en distintas plataformas sociales, se aseguró que la intérprete de "My heart will go on" murió el pasado 3 de agosto o incluso al iniciar este octavo mes del año.

En particular, llamó la atención una fotografía publicada por la página Inspirational Quotes Page, en la que se incluía el año de nacimiento y presunta muerte de la cantante del tema principal de la película "Titanic", y el mensaje que leerás a continuación:

Hace 30 minutos, la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós de la legendaria Celine Dion

Posterior a ello, un link que te llevaba a un artículo lleno de anuncios; sin embargo, aún sin consultar ese link, la gente comenzó a compartir el posteo original que anunciaba la muerte de Celine Dion, haciendo que el rumor se hiciera viral.

¿Murió Celine Dion?

La cantante Celine Dion no murió. Incluso, apenas en el mes de marzo de este 2025, la canadiense advertía a sus seguidores en una publicación en Instagram, en su cuenta oficial, sobre páginas que se aprovechaban de su estado de salud para esparcir este tipo de rumores.

"Por favor, tengan en cuenta que estas grabaciones son falsas y no aprobadas", refirió Celine desmintiendo, de nueva cuenta, su muerte. En esta ocasión, tanto familiares y amigos han desmentido que Celine Dion haya muerto y que la manera de comprobarlo es viendo su actividad reciente en sus redes sociales oficiales.

Apenas hace 22 horas, tras el cierre de esta nota, Celine Dion subió dos publicaciones. La primera fue un posteo de tres fotografías del 2017, haciendo un recap de su actuación en el First Direct Arena en Leeds, Reino Unido. La segunda publicación fue una storie que reposteó de un usuario que la grabó en un show de David Guetta en Ibiza.