Mario Bezares arremete contra Jorge Gil por hablar del caso Stanley: "doloroso, incómodo e innecesario"

Mario Bezares, el conocido presentador de televisión, expresó su indignación y molestia ante la reaparición mediática de Jorge Gil, testigo clave en el asesinato de Paco Stanley. En una entrevista con los medios, Bezares explotó, calificando la situación de "vergüenza" e "innecesaria", y exigió respeto para el cierre del doloroso capítulo de su vida.

Con evidente enfado, Bezares se dirigió directamente a Gil y criticó su decisión de hablar sobre el caso después de 26 años. “Este señor reapareció, después de 26 años, papasito lindo, pues qué vergüenza y qué vergüenza que se atreva a dar declaraciones que no vienen al caso. Eso ya está totalmente cerrado, eso ya está juzgado y acabado”, sentenció. El presentador dejó claro que no le daría más atención, reiterando: "No tengo idea de qué pretende este señor y no le voy a dar reflectores. Punto”.

La reaparición de Gil se da en un contexto de renovado interés por el caso, impulsado por series y documentales que reviven los eventos de 1999. Sin embargo, para Bezares y su familia, el tema es una herida que no desean reabrir. En su declaración, el presentador pidió empatía a la prensa y al público.

“Ojalá que pudieran entender que para nosotros es un caso que nos costó mucho. Ya está cerrado, ya la justicia decidió, las leyes ya decidieron. El tiempo nos dio la razón, y para nosotros, aparte de doloroso, es incómodo e innecesario después de tantos años”.

¿Qué pasó entre Mario Bezares y Jorge Gil?

Mario Bezares, quien fue exonerado de toda culpa tras pasar un tiempo en prisión, enfatizó el sufrimiento que el caso causó a su familia y destacó que el sistema judicial ya emitió su veredicto. Sus declaraciones reflejan el hartazgo ante la persistencia del tema en la opinión pública y su firme deseo de que el doloroso episodio finalmente se archive.

La relación entre ambos ha sido tensa desde el trágico suceso. Jorge Gil, en su momento, publicó el libro Mi verdad: 13 años después, donde relató su versión de los hechos. Bezares, por su parte, siempre sostuvo su inocencia y la de su familia. La reaparición de Gil coincide con el lanzamiento de la serie ¿Quién lo mató?, que explora el asesinato de Stanley, y en la que se vuelven a examinar las relaciones y los conflictos de todos los involucrados, reviviendo viejas tensiones que, para Bezares, ya deberían estar enterradas. Su firme postura evidencia un deseo de dejar atrás un pasado que lo marcó de por vida.