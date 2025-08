Lisa de BLACKPINK es vista con actor japonés: rumores de nuevo romance crecen en redes

La cantante tailandesa Lisa, quien forma parte del grupo K-Pop BLACKPINK, ha vuelto a encender las redes sociales tras publicar una misteriosa y provocativa imagen, pues se han desatado rumores de un romance con el popular actor japonés Kentaro Sakaguchi.

El pasado de agosto, la cantante de "Rockstar" sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram y en la página X (de su agencia LLOUD) una fotografía donde aparece mordiendo el brazo de alguien. Aunque a simple vista parecía normal, los fanáticos no tardaron en analizar cada detalle y generar teorías.

Todo se intensificó cuando Lisa posteó la foto acompañada por una historia de Instagram con una canción que muchos creen está relacionada con su próximo lanzamiento, posiblemente el video musical de su canción “Dream”, pues creen que podrían estar saliendo.

Lisa posando en tras una de sus presentaciones del "DEADLINE Tour" de BLACKPINK. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Lisa y Kentaro Sakaguchi juntos

Pese a que no se confirmado que estén en una relación, en redes sociales existe la teoría de que el brazo mordido por Lisa en la foto pertenece a Kentaro Sakaguchi, ya que fue visto recientemente en Corea del Sur asistiendo al concierto del "DEADLINE Tour" de BLACKPINK. Además, los fans no han pasado por alto el video de TikTok que la Lalisa y el actor protagonizaron, pues ha sido ampliamente comentado por su evidente química y la cercanía entre ambos.

LISA AND KENTARO BESTIES pic.twitter.com/vA2krndl5h — lisa clips (@327clips) March 23, 2025

Sin embargo, la especulación en torno a Kentaro Sakaguchi no se detiene ahí, puesto que muchos creen que el actor podría tener un papel en el próximo video musical de “Dream”, posiblemente como el interés amoroso de Lisa. De hecho, los fanáticos más observadores señalaron que ambos comparten tonos de cabello similares, lo cual podría no ser una coincidencia, sino una pista visual del concepto artístico que se acerca.

Lisa supuestamente mordiendo el brazo de Kentaro Sakaguchi.(Créditos: X/

@wearelloud)

¿Qué tipo de relación tiene Kentaro Sakaguchi con Lisa?

La relación entre Lisa y Kentaro ha sido descrita como una amistad cercana y encantadora, lo que ha generado aún más entusiasmo entre los seguidores de ambos, ya que podrían trabajar juntos en un proyecto.

Sin embargo, es poco probable que haya un romance entre los dos, pero si existe posibilidad de una colaboración artística, ya que la tailandesa prepara nueva música y él es un reconocido actor, pues ha participado en películas como "The 100th Love with You" o "Color Me True".