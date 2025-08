Jessie J es hospitalizada de emergencia luego de someterse a operación contra el cáncer de mama

A inicios del mes de junio, la cantante británica Jessie J compartió en su cuenta de Instagram que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, por lo que se sometería a una cirugía para intentar eliminar el tejido maligno con una mastectomía parcial.

Si bien, la intérprete de "Bang Bang" dio a conocer que todo había salido bien, seis semanas después fue hospitalizada de nuevo lo que demuestra que aunque su cirugía fue existosa, en la extirpación del tumor, su proceso de recuperación ha estado lejos de ser sencillo.

En una publicación reciente en su cuenta oficial de Instagram, la cantante relató con honestidad la experiencia de haber regresado inesperadamente al hospital, esta vez por dificultad para respirar.

¿Cuál es el estado de salud de la cantante Jessie J?

Con un tono mezcla de vulnerabilidad y determinación, Jessie explicó que inicialmente los médicos temían que se tratara de un coágulo pulmonar, complicación potencialmente mortal que afecta a miles de pacientes oncológicos. Sin embargo, luego de varios estudios encontraron líquido en sus pulmones, acompañado de una infección no especificada.

Este mensaje ha resonado profundamente con su audiencia y con otros pacientes alrededor del mundo.

Fotografía: Instagram/@jessiej

Así pasé las últimas 48 horas. Seis semanas después de la operación y he vuelto a la misma planta del hospital. No lo esperaba ni lo tenía planeado, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Aunque su estado no se consideró crítico, la cantante expresó su decisión de continuar el tratamiento de forma ambulatoria, afirmando que no se siente para nada cómoda en los hospitales. "Me cuesta respirar, pero decidí darme de alta anoche. Detesto estar en el hospital", confesó.

Jessie J y su lucha contra el cáncer de mama

Uno de los aspectos que más ha tocado a sus seguidores es la manera en que Jessie ha tenido que equilibrar su papel como madre primeriza con su proceso de recuperación. Fruto de su relación con el jugador de baloncesto Chanan Colman, su hijo se convirtió su mayor motivación pero también una fuente constante de preocupación.

De la misma forma, Jessie J tuvo que pausar sus compromisos profesionales, incluida una gira que estaba en planeación, pero aseguró a sus fans que volverá a la música cuando esté preparada. Prometió documentar tanto los momentos luminosos como los más oscuros del camino.