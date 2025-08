Facundo anuncia su compromiso con Delia García en medio de su participación en La Casa de los Famosos México

Aunque la popularidad de Facundo en la nueva temporada La Casa de los Famosos México no ha tenido el impacto que esperaba, fuera de los reflectores vive una gran historia de amor con Delia García. Así lo dejó ver el conductor al anunciar en redes sociales -en plena competencia en el reality show- su compromiso con una serie de románticas fotografías en las que la pareja presume la lujosa sortija.

El conductor posee una extensa trayectoria en la que ha enfrentado toda una serie de controversias por su estilo irreverente que lo ha llevado a realizar toda clase de contenido, como arriesgadas bromas y personajes polémicos. Por ello, fanáticos consideraban que su participación en "La Casa" no pasaría desapercibido, pero su actitud no deja de sorprender y le ha ganado comentarios negativos en redes sociales.

A través de la cuenta de Instagram de Facundo se compartieron una serie de fotografías con las que confirma que se comprometió con Delia García poco antes de entrar a La Casa de los Famosos México. En las postales, tomadas por Valentina, hija del conductor, se puede ver a la pareja posando entre risas, abrazos y besos mientras presumen el anillo con el que sellaron su amor.

"Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Sólo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que mas admiro, con la que mejor me la paso, la mas interesante y jaladora; la que me ama por mi esencia y lo mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que sí", se lee en el mensaje junto a las fotografías del compromiso.