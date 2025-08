El director Francis Ford Coppola es hospitalizado de emergencia a los 86 años, ¿cuál es su estado de salud?

El legendario director de cine estadounidense Francis Ford Coppola, de 86 años, fue internado de emergencia en el Policlinico Tor Vergata, en Roma, tras detectarse una fibrilación auricular justo antes de someterse a una cirugía cardíaca que ya tenía programada.

Según reportes de la agencia italiana ANSA y el diario La Repubblica, Coppola había llegado a la capital italiana desde Portland, donde presentó su más reciente película "Megalópolis". Luego de ello tenía programada una ablación cardíaca de rutina.

No obstante, antes de entrar al quirófano, los médicos detectaron una arritmia (una ritmo cardíaco rápido e irregular) que lo llevó a ser hospitalizado de manera urgente para su observación y tratamiento inmediato.

¿Cuál es el estado de salud del director Francis Ford Coppola?

Fuentes cercanas a Coppola señalan que, tras el procedimiento, el director está "descansando cómodamente" bajo la supervisión de su médico de confianza, quien es experto en arritmias y reconocido internacionalmente por su labor en cardiología interventiva.

La hospitalización de Francis Ford Coppola en Roma, debido a una fibrilación auricular detectada antes de una cirugía cardíaca planificada, representa un episodio delicado pero esperable dada su edad.

Fotografía: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira.

Aunque las autoridades médicas aún no han brindado una actualización oficial, se estima que su estancia en el hospital no se prolongará más de un par de días si no surgen complicaciones durante la recuperación.

Distintas fuentes internacionales coinciden en que el motivo inmediato fue la aparición súbita de una fibrilación auricular (un tipo común de arritmia cardíaca que puede causar palpitaciones, fatiga y riesgo de formación de coágulos), justo antes de realizarle una ablación programada, tratamiento para normalizar el ritmo cardíaco.

Aunque la cirugía estaba prevista desde hace semanas, esta irregularidad en su ritmo llevó a los médicos a actuar con cautela: posponer o ajustar el procedimiento y mantenerlo bajo observación para estabilizar su condición. La Reppublica menciona específicamente que fue ingresado "antes de iniciar la ablación" y que el curso postoperatorio dependerá de su evolución clínica.

Las fuentes médicas indican que está “descansando tranquilamente” y su recuperación sería relativamente rápida si no hay contratiempos.

Coppola se encontraba en Italia no por casualidad ya que tras presentar "Megalópolis" en diversos festivales (incluido el Magna Grecia Film Festival en Calabria, celebrado a principios de agosto) el director había viajado discretamente a dicho lugar con el fin de buscar localizaciones para su próxima película, cuya filmación se prevé comience en otoño de este año.

¿Qué es la fibrilación auricular que sufre el director Francis Ford Coppola?

Según información de Clinica Mayo, la fibrilación auricular (FA) es una arritmia donde las aurículas del corazón laten de forma caótica y rápida, lo que puede generar síntomas como palpitaciones, debilidad, mareo o ninguna; siendo el riesgo más grave la formación de coágulos que pueden causar embolias y accidentes cerebrovasculares.

Por su parte, la ablación cardíaca es uno de los tratamientos avanzados para la FA y consiste en destruir con energía térmica o radiofrecuencia pequeñas zonas del tejido cardíaco causante de la arritmia. Es considerada un procedimiento mínimamente invasivo y con altas tasas de éxito en pacientes seleccionados. En los próximos días, se espera un pronunciamiento oficial del hospital y posiblemente del propio cineasta o su portavoz.

El hecho de que Coppola padeciera FA justo antes de la ablación programada explica por qué los médicos decidieron monitorizarlo con mayor cuidado antes de seguir adelante con el procedimiento.