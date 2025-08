El actor Jesús Lozano sufre paro cardiaco en plena función de teatro, ¿cuál es su estado de salud?

La noche del viernes 1 de agosto la sexta jornada del Festival de Teatro Clásico de Alcántara se vio interrumpida tras el colapso del actor Jesús Lozano en pleno escenario Conventual de San Benito, ubicado en Alcántara, España.

Según diversos medios internacionales, Lozano (quien no solo protagoniza sino también escribió y dirige la obra), cayó súbitamente en el escenario alrededor de las 23:00 horas y lo que en principio pareció una caída teatral, pronto se reveló como un problema médico grave.

El corazón del actor de 55 años se detuvo por completo durante varios minutos, constituyendo una parada cardiorrespiratoria real, no un simple desvanecimiento ni un golpe de calor, quedando al borde de la muerte.

Inmediatamente, el equipo técnico del festival activó el protocolo de emergencias y emplearon un desfibrilador disponible en las instalaciones. Gracias a esa rápida actuación, Lozano fue reanimado y estabilizado en pocos minutos antes de ser trasladado al Hospital de Cáceres.

Es así como el personal técnico actuó con inmediatez y precisión, utilizando un desfibrilador en los momentos críticos tras el colapso del actor, quien fue reanimado detrás del telón antes de ser trasladado al hospital. Actualmente, permanece lúcido y recuperándose.

Tras recibir los primeros cuidados en el recinto, Lozano fue trasladado consciente y en estado estable al hospital mencionado, donde pasó la noche en observación. A la mañana siguiente fue derivado al Hospital de Mérida para someterse a pruebas más exhaustivas, incluida una evaluación cardiológica detallada.

Según el último parte médico y declaraciones de personas cercanas, el intérprete se encuentra consciente, lúcido y de buen ánimo, ha podido comer, descansar y recuperarse poco a poco. Los médicos afirman que se encuentra estable aunque siguen realizándole estudios para determinar la causa exacta del paro y definir posibles tratamientos a seguir.

Luego de conocer que el actor se encuentra estable, muchas personas catalogan esto como un "milagro sobre las tablas", pues de acuerdo con un comunicado compartido por Inma Cedeño (productora y compañera de Lozano) a través de Facebook, los médicos afirmaron que el actor se salvó debido a que el personal actuó con rapidez y si ésto hubiera sucedido incluso dentro de su casa, Lozano habría muerto.

Jesús sufrió una parada cardiorrespiratoria. No fue un desvanecimiento. No fue un infarto. Su corazón se detuvo. Y se salvó porque estábamos en un lugar preparado, con desfibrilador y con personas capaces de actuar con rapidez y sin dudar. Los médicos lo han dicho con rotundidad: si esto le hubiera ocurrido en casa, probablemente hoy no lo estaríamos contando, dijo Inma Cedeño a través de un comunicado.