De los videojuegos al cine: así fue como The Warning conquistó al rock

Aunque algunos pueden catalogar a The Warning, un grupo de tres jóvenes hermanas nacidas en Monterrey, como una de las nuevas sensaciones del rock internacional, la realidad es que se trata de un proyecto que se ha gestado con calma a lo largo de más de una década.

Y es que las jóvenes hermanas Villarreal han logrado forjarse una carrera sólida, cimentada en talento, trabajo y sin más apoyo que el de sus padres y el de ellas mismas que, tras terminar una exitosa gira por Estados Unidos y Europa, llegarán a las pantallas de Cinépolis para mostrar la magia que sucede cuando suben al escenario.

“Creo que tenemos ese estereotipo de bandas de hermanos que se pelean un poco y muy públicamente, nosotras somos mejores amigas y siempre nos respetamos muchísimo. “Sabemos todo el trabajo que implica estar en una banda y todo el sacrificio que hemos hecho para hacer que exista. Creo que jamás llegaríamos a un punto en donde nos faltaríamos al respeto de cualquier manera”, explica Paulina, baterista y autora de la mayoría de las letras de The Warning, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Las hermanas Villarreal Vélez concluyeron recientemente una exitosa gira internacional. Foto: X / The Warning

De los videojuegos al escenario

La historia de The Warning es la de una familia que se apoya para lograr sus sueños. Desde los padres que inculcaron un gran y variado gusto musical, hasta tres pequeñas que pasaron de jugar con su pasión hasta hacerlo su modo de vida.

“No tenemos ningún músico en nuestra familia y no estábamos en esta industria, pero mis papás tenían un amor muy fuerte por la música y este amor se nos inculcó desde muy chiquitas. No fue hasta que nos compraron el videojuego del Rock Band que nos sentimos inspiradas a tratar de aprender el instrumento. “Nuestros papás siempre nos apoyaron mucho, nos metieron a clases y empezamos a sacar covers de rolas que nos gustaban y una de esas canciones que hicimos fue Enter Sandman de Metallica”, recuerda Paulina.

Esos primeros ejercicios, hechos hace más de una década, fueron compartidos con orgullo en plataformas como YouTube, donde su calidad hizo que llamara la atención de miles de personas que se convirtieron rápidamente en seguidores de la incipiente banda.

“Grabamos un video, lo subimos a YouTube, se hizo viral y ahí empezó nuestra carrera profesional. Y de ahí pues empezamos a hacer The Warning y ya pues 11 o 12 añitos después, aquí estamos”, añade.

Su música es una mezcla de influencias, en la cual los grupos clásicos del rock en inglés tienen un peso especial, pero también ofrecen una mirada fresca al universo de tres chicas con edades que van de los 19 a los 24 años.

Las jóvenes integrantes de la banda iniciaron su carrera a una edad temprana. Foto: X / The Warning

Una carrera de sacrificios

El ascenso de The Warning al estrellato no ha sido sencillo y su carrera no es reciente: su primer disco, XXI Century Blood, publicado en 2017, fue el resultado de años de aprendizaje, experimentación y talento.

“Empezamos desde muy chiquitas, entonces, que la gente nos tomara en serio dentro de este medio del rock, donde no hay tantas mujeres, el navegar esta industria tan temprano, sin realmente saber nada, crecer y aprender juntos, yo creo que ha sido un reto que hemos llevado muy bien”, detalla Paulina.

The Warning Live From Auditorio Nacional, CDMX uD83DuDC99

uD83CuDFAC August 21, 2025 | AMC (USA) + Cinépolis (LATAM)#thewarninglive #cinepolis #amctheatres pic.twitter.com/Y0pnbmKV2k — The Warning (@TheWarningBand2) July 27, 2025

“Tratar de encontrar el balance entre todo, porque tener una vida laboral desde tan chiquitas, cuando normalmente la gente de esa edad estaría apenas estudiando, también fue un reto muy muy grande que tomamos como familia, pero no lo cambiaríamos por nada, porque hoy en día ya hay mucha música que compartir y gente que viene a nuestros conciertos”, complementa Daniela, vocalista de la banda.

Cuatro discos y dos EP después, las hermanas han demostrado que su familia tuvo toda la razón en apostar por una carrera llena de arte y compañía.

Escenarios, gira y cine

El público nacional arropó con entusiasmo la propuesta de The Warning. Para muestra un botón: en febrero pasado agotaron en tiempo récord las entradas para los tres conciertos que ofrecieron en el Auditorio Nacional.

“Es algo tan grande, tan increíble que todavía no nos lo podemos creer. Yo creo que en el momento en el que esté sentada en Cinépolis viendo nuestro concierto me va a caer el veinte, pero desde el momento en el que nos vimos en ese escenario, en el Auditorio Nacional, fue algo impactante, era algo que habíamos planeado por mucho tiempo, que habíamos soñado y poder cumplir ese sueño. “Fueron muchos meses de mucho trabajo, de mucha gente, entonces yo creo que se sintió tan satisfactorio para todos en el equipo poder tener tres noches tan increíbles y ver a la gente disfrutarlo y ahora poder pasar ese sentimiento y pasar esa noche a las pantallas grandes en Cinepolis. Va a ser super especial”, dice Daniela.

La banda agotó las entradas a los conciertos de su más reciente gira. Foto: X / The Warning

Y es que, aunque el proyecto de las hermanas Villarreal ya suena en todos lados y cosecha éxitos tanto nacionales como internacionales, acercarse desde la pantalla grande a la química que existe entre ellas es una experiencia única.

“Creo que la mejor manera que la gente nos puede llegar a conocer es ir a ver este concierto en el cine, porque nos conocería en todos los sentidos. Es nuestro show en vivo, nuestra música, la interacción que tenemos con el público, no solo nosotras, en sí la comunidad que tenemos”, concluye Paulina.

The Warning: En vivo desde el Auditorio Nacional llegará a las pantallas de Cinépolis el próximo 21 de agosto. Los boletos ya se encuentran en preventa tanto en la aplicación como en la página de la cadena.