Dalilah Polanco habla de su experiencia romántica con otra mujer: “Pura diversión”

Dalilah Polanco no deja de sorprender a sus compañeros y fanáticos en La Casa de los Famosos México, y es que ingresó como una de las favoritas pero ha logrado ganarse aún más el cariño del público gracias a su sentido del humor y transparencia. Algo con lo que esta vez atrapó a sus compañeros al relatar detalles de su experiencia íntima y romántica con más de una persona, incluyendo a otra mujer.

Aunque la actriz de "La Familia P. Luche" dividió opiniones los primeros días entre los fanáticos a través de redes sociales, mientras avanza la competencia ese perfila como una de las favoritas de la tercera temporada gracias a su autenticidad y carisma. Algo que añade a cada aspecto de su participación y así lo demostró en su reciente relato con el que acaparó la atención de sus compañeros.

Fue durante una charla con Mar Contreras y Aldo de Nigris en la que Dalilah Polanco habló sobre sus experiencias románticas y recordó aquella en la que se vieron involucradas más personas. Con el sentido del humor que la caracteriza, la actriz dejó ver que también habría experimentado el amor con otra mujer y que no fue de su agrado.

“Al principio estuvo padre, o sea, cuando empezó todo el numerito… porque he de confesar que no era nada más una mujer. Al principio fue la diversión pura y absoluta, el beso de tres, pura diversión perpetua, yo dije ‘esto es lo mío’, ya cuando estás… Las mujeres empezamos a sacar al hombre un poco del juego, estuvo ching**, no es algo de lo que me arrepienta", dijo la actriz.