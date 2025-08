Chofer de Paco Stanley explota contra Jorge Gil: “A lo mejor tuvo tiempo de ver quién disparó”

El nombre de Paco Stanley vuelve a ser tendencia y otra vez encabeza titulares en diversos medios de comunicación, esto debido a las recientes declaraciones que Jorge Gil, quien fuera uno de sus colaboradores de confianza hizo recientemente en el que no solo narró con detalles exactos el momento en que las cuatro balas impactaron la cabeza del fallecido conductor, sino porque también recalcó la inocencia de Jorge García Escandón, exchofer de Stanley.

Debido a lo anterior es que García Escandón rompió el silencio y en una reciente entrevista explotó en contra de Jorge Gil a quien señaló de manera directa de haber sido el culpable de que él pasara dos años en prisión, pues, asegura que si hubiera dicho lo que declaró actualmente, él no hubiera sido señalado de ser sospechoso del asesinato de Paco Stanley.

En una conversación reciente con el programa Ventaneando, García Escandón rompió el silencio y se lanzó con fuerza contra Gil. El ex chofer de Paco Stanley aseguró que sus palabras y publicaciones, particularmente lo escrito en su libro, contribuyeron a que él pasara años tras las rejas.

A su juicio, si Gil hubiera sido claro desde el inicio en que no lo consideraba sospechoso, tal vez su vida habría tomado otro rumbo. García Escandón no ocultó la incomodidad que le causa ver cómo Jorge Gil volvió a contar lo ocurrido aquel fatídico 7 de junio de 1999: “Yo estoy tratando de olvidar esa parte, pero que lo vuelvan a recordar y lo vuelves a sentir”, dijo Jorge García.

El momento más tenso de sus declaraciones llegó cuando Escandón cuestionó directamente el papel de Gil como testigo del crimen, luego de que el excolaborador de Paco narró con tanto detalle el momento en que los sicarios dispararon en contra de Stanley.

“Los dos estuvimos a punto de morir. Yo estaba al lado de Paco. A mí me salpicó una gotita, como él dice que lo salpicó. No entiendo, aparte se puso a contar los disparos… Yo creo que a lo mejor tuvo tiempo de ver quién disparó, si con todos los disparos tuvo tiempo de hacer muchas cosas”, dijo García

Para el exchofer, el hecho de que Gil siga dando entrevistas tan gráficas no solo reaviva su dolor personal, sino que también perpetúa dudas y versiones que ya deberían estar superadas.

Fue a finales del mes de julio de este año 2025, cuando Jorge Gil en una breve plática con diversos reporteros que se encontraban en el Aeropuerto internacional de la CDMX les relató lo ocurrido dentro de la camioneta aquel 7 de junio de 1999, pues, Gil no escatimó en detalles al recordar el momento del ataque.

“(¿Tu lo viste morir?) No solo eso, me salpicó su sangre…viene la primera bala en su cabeza, yo me quedo en shock porque nunca me han asaltado pero bueno, me han balaceado, viene el segundo tiro en su cabeza, viene el tercer tiro en su cabeza, para esto, el segundo tiro moja el techo de la camioneta (de sangre) Lincoln Navigator y me baña de sangre de Paco y ahí reacciono yo y digo viene el cuarto, efectivamente viene el cuarto en la cabeza de Paco Stanley, el quinto es para mi y el sexto también”, contó Jorge Gil